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Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşıyor! Deri ağırlıklı kombinler oluşturmanız için öneriler

13.10.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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Sonbahar ve kış ayları, deri kıyafetler giymeyi sevenlerin favori dönemi. Deri tutkunları bu dönemde ceketlerden eteklere kadar pek çok farklı kıyafeti kombinleme özgürlüğüne kavuşuyor. Kaliteli deri parçaları bulup satın almak ise zaman zaman zor olabiliyor. Siz de deri parçaları kombinlerinizde kullanmaktan keyif alıyorsanız kaliteli ve trend modellerin yer aldığı bu seçkiye mutlaka göz atmalısınız.

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşıyor! Deri ağırlıklı kombinler oluşturmanız için öneriler

Deri kıyafetleri giymenin en keyifli olduğu dönem yavaş yavaş geliyor. Sonbahar ve kış sezonunda deri ceketten şapkaya kadar pek çok farklı parçayı kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Daha etkileyici görünümler elde etmek için kaliteli parçaları satın almaya özen gösterebilirsiniz. ''Kaliteli deri ile üretilen parçaları nasıl bulacağım?'' diyorsanız harika bir listeyle karşınızdayız. İşte sezonun trend deri parçaları!

1. Kombinlerinize şıklık katacak: Jack Jones Deri Ceket Jcorocky

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

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Ceketlerin trend olduğu bu sezon için deriden üretilmiş bir seçenek arıyorsanız size şık bir önerimiz var: Jack Jones Deri Ceket Jcorocky. Kaliteli deri kumaş ile üretilen ceket, hâkim yaka tasarımıyla ön plana çıkıyor. Ön kısmında toplam üç adet cep bulunan model, dikişli kol tasarımıyla şıklık sunuyor. Ceketin içine triko kazak giyebilir ya da beyaz bir gömlek tercih edebilirsiniz.

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2. ''Rahatımdan ödün vermem!'' diyenlere: Calvin Klein Suni Deri Wide Leg Pantolon

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

Rahat pantolonlar giymeyi çok seviyorsanız Calvin Klein Suni Deri Wide Leg Pantolon Kadın modeline göz atabilirsiniz. Yüksek belli pantolon, geniş paçaları ile konfor sunuyor. Dikkat çeken cep dikişleri sayesinde tüm kombinlerinizi bir üst noktaya taşıyor. Özel kesimiyle alt gövdenizin daha uzun görünmesini sağlıyor. Pantolonun altına topuklu deri bir bot giyebilir, bütün bir görünüm elde edebilirsiniz.

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3. Havalı bir görünüm için: Külah Erkek Gerçek Deri Siyah Beyzbol Şapkası

Adsız tasarım (73)

"Kombinlerime ekleyecek deri aksesuarlar bulamıyorum." diyorsanız Külah Erkek Gerçek Deri Siyah Beyzbol Şapkası'na bir şans verebilirsiniz. Mat siyah rengiyle dikkatleri üzerine çeken şapka, kasketi sayesinde yağışlı havalarda koruma sağlıyor. Siyah deriyle uyumlu siyah dikişlere sahip olan şapkayla çok daha havalı bir görünüm oluşturmak isteseniz modeli açık renkli şık bir trençkotla kombinleyebilirsiniz.

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4. Tüm gözler üzerinizde olsun: Moda Çelikler Yandan Yırtmaçlı Vegan Deri Luigi Kadın Bordo Etek

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

Etek giymekten vazgeçemiyorsanız Moda Çelikler Yandan Yırtmaçlı Vegan Deri Luigi Kadın Bordo Etek'e mutlaka göz atmalısınız. Yan kısmında minik bir yırtmaca sahip olan bordo etekle çok daha çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Eteği topuklu bir çizmeyle tamamlayabilir, fiziğinizin güzelliğini ortaya çıkaracak bir kombine imza atabilirsiniz. Eteği için elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

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5. Zarif ve zamansız: Only Deri Ceket Gemma Faux Biker

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

Açık renkli dış giyim ürünlerine kombinlerinizde yer vermekten hoşlanıyorsanız Only Deri Ceket Gemma Faux Biker seçeneğini de dolabınıza ekleyebilirsiniz. Kruvaze yakalı ceket, bej rengiyle beğenileri topluyor. Kollarında ve gövdesinde yer alan fermuarlar havalı bir görünüm sunuyor. Zamansız bir stile sahip olan ceket, bel bölgesini ön plana çıkarıyor. Ceketi hem jean hem kumaş pantolonlarla kombinleyebilir, zarif bir görünüm elde edebilirsiniz.

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6. İddialı bir seçenek: Motowolf Motosiklet Eldiveni

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

Deri aksesuarlarınızın sayısı artırmak istiyorsanız Motowolf Motosiklet Eldiveni'ne de şans verebilirsiniz. Dikiş detaylarıyla hareketlendirilmiş eldiven, iddialı tasarıma sahip. %100 koyun derisi ile üretilen model, soğuk havalarda ellerinizi sıcacık tutar. Full korumalı olduğu için ellerinizin kuruyup çatlamasını önler. Deri bir biker ceket giydiğinizde görünümünüzü siyah renkli şık eldivenlerle tamamlayabilir, şıklığınızla herkesi büyüleyebilirsiniz.

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7. Göz kamaştırıcı görünümün anahtarı: Black Noble Bianca Siyah Deri Elbise

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

İçerisinde çok şık görüneceğiniz deri bir elbise arıyorsanız tam olarak beklentinizi karşılayacak bir önerimiz var sırada. Black Noble Bianca Siyah Deri Elbise, kemerli tasarımıyla hedeflediğiniz görünümü elde etmenizi sağlıyor. Yakaya ve uzun kollara sahip olan model, soğuk havalarda dahi üşümenizi önlüyor. Düğmeli tasarımı sayesinde dekolte derecesini istediğinize göre ayarlama fırsatı sunuyor.

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8. Trend parçaları sevenlere: Deri Company Alcide Siyah Deri Yelek

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

Erkek moda dünyasındaki trendlerin yakından takipçisiyseniz önereceğimiz bu parçayı da çok beğenebilirsiniz. Deri Company Alcide Siyah Deri Yelek, özenle elde dikilerek üretiliyor. Düğmeli modeli hem önü açık hem kapalı şekilde kullanabilirsiniz. Göğsünde dikişleri bulunan ceket, modern bir görünüm oluşturuyor. Deri yeleği şık bir gömlek ya da tişörtle kombinleyebilir, havalı bir kombin oluşturabilirsiniz.

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9. Her daim elegant: Sateen Kruvaze Deri Bluz

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

Kalitesini belli eden deri üstlere zaafınız varsa Sateen Kruvaze Deri Bluz'u çok beğeneceksiniz. Koyu kahve bluz, prenses omuz tasarımına sahip. Belinde ve göğsünde özel dikişler yer alan model, âdeta özel dikim havası veriyor. Volanlı eteğe sahip olduğu için üst belinizi çok daha ince gösteriyor. İş kombinlerinizde de deri kullanmak istiyorsanız bluzun altına cigarette pantolon giyebilirsiniz.

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10. Tercihini süet deriden yana yapmak isteyenlere: DeFacto Regular Fit Süet Gömlek Ceket

Deri tutkunlarının en sevdiği havalar yaklaşırken oluşturabileceğiniz deri ağırlıklı kombinler

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Gömlek giymeyi seviyorsanız bir de deri versiyonunu deneyebilirsiniz. DeFacto Regular Fit Süet Gömlek Ceket gibi konforlu bir seçeneği sepetinize ekleyerek doğru bir seçim yapabilirsiniz. Gömlek, siyah düğmeleri ve regular fit kesimiyle oldukça şık bir duruş sergiliyor. Ceket olarak da kullanılabilen model, fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor. Şık bir kombin oluşturmak isterseniz gömleğin altına siyah chino bir pantolon giyebilirsiniz.

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