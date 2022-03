Derinin şıklığını hissettiren aynı zamanda fonksiyonel olan laptop çantası modelleri

Boyutları nedeniyle her çantada taşınması mümkün olmayan laptoplar için özel ölçülerde çantalar üretiliyor. Laptop çantaları önceleri sadece taşıma işlevini yerine getirmek için üretiliyor, dış görünüşüne önem verilmiyordu. Günlük hayatta laptopların sık kullanılmasıyla çantalarda da birbirinden şık alternatifler üretilir oldu. Neredeyse özel bir davete giderken bile kullanabileceğiniz şıklıkta laptop çantası bulmak artık çok kolay. Parlak ve mat deri görünümlü dizüstü bilgisayar taşıma çantaları, en şık kıyafetlerinizi tamamlamak için özel olarak tasarlanıyor. İşte hem günlük hem iş hayatında kombinlerinize eşlik edecek birbirinden şık laptop çantaları!

1. Gerçek deriden üretilen Jaald Laptop Çantası

Postacı çantasından esinlenerek tasarlanan laptop çantası, retro görünümüyle kombinleri tamamlar. Tarzınızda retro parçalara yer vermekten hoşlanıyorsanız Jaald Laptop Çantası tam size göre! 38 cm boyutuyla dizüstü bilgisayarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz çanta, geniş iç tasarımı sayesinde tüm eşyalarınızı toparlar. Ön tarafında bulunan 2 adet küçük göz, telefon ve cüzdan gibi küçük eşyalarınızı muhafaza etmek için oldukça ideal. Taşıma kolaylığı sunan çantada elde taşıma sapı ve omuzda taşımak için çapraz askı mevcut. Okulda, iş yerinde, toplantıda, seyahatlerde ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz laptop çantası, hayatınızı kolaylaştıracak!

2. Kapitone detaylarıyla dikkat çeken Poloorjinal Essecia Laptop Çantası

Şıklığından asla ödün vermeyenlerin tercihi Poloorjinal Essecia Laptop Çantası, en özel günlerde bile şıklığınızı tamamlayacak tasarımıyla göz doldurur. Kapitone işlemeli dış yüzeyi sayesinde klasik laptop çantalarından ayrılan ürün, kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. Çantayı fonksiyonel taşıma sapı sayesinde rahatça taşıyabilirsiniz. Çok gözlü ve geniş iç tasarıma sahip çantaya birçok eşyanızı yerleştirebilirsiniz. Klasik kombinlerinizi tamamlayacak şık ürün, karışık ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Karışık rengi spor kombinlerde ve günlük hayatta, siyah rengi ise iş toplantıları ya da özel davetlerde tercih edebilirsiniz.

3. Sadelikten yana olanlara Başkent Çanta Galerisi Unisex Laptop Çantası

Dizüstü bilgisayar ve evrak taşımak için tasarlanan Başkent Çanta Galerisi Unisex Laptop Çantası, çalışanların hayat kurtaran parçaları arasında yer alır. Her kıyafete uyum sağlayan şık çanta, yumuşacık deri kaplamasıyla iş hayatında size eşlik eder. 14 ve 15.6 inç boyutuna sahip laptoplar için tasarlanan taşıma çantası, çok bölmeli yapısı ile tüm eşyalarınızı toparlayabilir. Ana bölmesi dâhil olmak üzere tam 7 adet gözü bulunan taşıma çantası; iş yeri, okul, toplantı, seyahat ve günlük hayatta kullanıma uygun. Elde ve omuzda taşıma askıları sayesinde rahatlıkla taşıyabileceğiniz ürünün omuz taşıma askısı isteğe bağlı olarak çıkarılabilir.

4. Şıklığından ödün vermeyenlere OSHHO Kroko Laptop Çantası

Timsah derisi görünümlü OSHHO Kroko Laptop Çantası, şık duruşuyla dikkat çeker. Neredeyse her kıyafete uyum sağlayabilecek şıklıkta tasarlanan çantayı ister günlük hayatta ister özel davetlerde tercih edebilirsiniz. Kadınlar için tasarlanan laptop taşıma çantası, darbelere karşı tam güvenlikli yapısı sayesinde bilgisayarınızı koruma altına alır. İç kısmında bulunan koruma süngerleri bilgisayarı dışarıdan gelen darbelere karşı korur. 13-14 inç büyüklüğündeki laptoplar için tasarlanan taşıma çantası, topuklu ayakkabılar ve şık kıyafetlerle kombinlenebilir. Benzersiz tasarımıyla dikkat çeken çantanın tam 6 farklı renk seçeneği mevcut.

5. Çok fonksiyonlu Kindfox Laptop Çantası

Birinci kalite gerçek deri malzemeden üretilen Kindfox Laptop Çantası, yumuşacık dokusu ile kendinizi özel hissetmenizi sağlar. Geniş iç hacmi sayesinde dizüstü bilgisayar ve diğer tüm evraklarınızı rahatça taşıyabilirsiniz. 16 inç boyuta kadar olan tüm laptopları taşıyabileceğiniz çanta, çok bölmeli ve fonksiyonel yapısı ile hayatı kolaylaştırır. En önde bulunan mıknatıs kapamalı 2 adet bölmesi, cüzdan ve anahtar gibi küçük boyutlu eşyaları muhafaza eder. 1 adet büyük ana gözü, laptopu ve diğer tüm eşyalarınızı alabilecek kapasiteye sahip. Çantanın arkasında bulunan aparat sayesinde valizlerinize takarak da rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

6. Klasikten vazgeçmeyenlere Poloorjinal Unisex Laptop Çantası

4 adet fermuarlı gözü bulunan Poloorjinal Unisex Laptop Çantası, klasik görünümüyle ofis kombinlerinize çok yakışır. Okulda, iş yerinde, günlük hayatta ve seyahatlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz çanta, hafif yapısı ile taşıma kolaylığı sağlar. Çantada bulunan elde taşıma sapı ve takıp çıkarılabilen omuz askısı sayesinde istediğiniz şekilde kullanım imkânı sağlar. 40 cm genişliğe sahip ürün, 15.6 inç boyutuna kadar olan tüm laptoplara uyum sağlar. Kahverengi, koyu mavi, gri, siyah ve taba olmak üzere 5 farklı renk seçeneği bulunan laptop taşıma çantası, her an yanınızda olur ve hayatınızı kolaylaştırır!

7. Ofis şıklığını tamamlayan Lubardy Laptop Çantası

Kadınlar için özel tasarlanan laptop taşıma çantası, en şık anlarınızda yanınızda! Ofis hayatında laptopunuzu her an yanınızda taşımak zorunda kalıyorsanız Lubardy Laptop Çantası tam size göre! Taşıma çantası sayesinde hem ofis ortamının şıklığına ayak uydurun hem laptopunuzu kolayca taşıyın. Bej, haki, kahverengi, mavi, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulan çanta, her türlü kıyafetle kullanılabilir. Deri kaplaması su geçirmediği için yağışlı havalarda bile dizüstü bilgisayarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Geniş ve fonksiyonel iç hacmi sayesinde sadece laptop değil ihtiyaç duyduğunuz tüm eşyalarınızı muhafaza eder!

8. Erkekler için tasarlanan Leathario Laptop Çantası

Erkekler için özel olarak tasarlanan Leathario Laptop Çantası, 2 bölmeli tasarımıyla hayatınızı kolaylaştırır. Laptop ve diğer tüm eşyalarınızı rahatlıkla içine alabilen çanta, çalışanların ve öğrencilerin ilk tercihi! Yoğun geçen iş toplantıları sonrasında evrakları rahatça yerleştirebileceğiniz çanta, öğrencilerin okula giderken tüm ders notlarını ve dizüstü bilgisayarını da taşıma imkânı sağlar. İç kısmında bulunan küçük gözlerde telefon ve cüzdan gibi küçük eşyaları muhafaza edebilir, kalemlik gözü sayesinde çantanın derinlerinde kalem arama sorunundan kurtulabilirsiniz. Çok fonksiyonlu laptop taşıma çantasını incelemeden geçmeyin!

9. Farklılık arayanlara HNB Laptop Çantası

Ultra hafif yapısıyla kolay taşınan HNB Laptop Çantası, özel tasarım dış yüzeyiyle dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında laptop çantası gibi görünmeyen çanta, şık kombinlerinizde en yakın arkadaşınız olacak! Ofis ortamında çalışan kadınlar, her zaman şık görünmek ister. Şık görünürken çalışma ortamının en değerli eşyası dizüstü bilgisayarınızı yanınızda taşımanız da mümkün. HNB Laptop Çantası ile her ortamda şıklığınızdan söz ettirin! Ana bölmesinde 15.6 inç büyüklüğe sahip dizüstü bilgisayarları, fermuarlı ön gözünde ise 13 inç büyüklüğündeki tabletlerinizi taşıyabilirsiniz. Dilerseniz çantanın diğer renk seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

10. Zarif tasarımıyla büyüleyen BROMEN Laptop Çantası

Yüksek kaliteli deri malzemeden üretilen BROMEN Laptop Çantası, uzun yıllar boyunca kalitesini korumaya devam eder. Estetik tasarımı, hafif malzemesi ve soft rengi ile tüm eşyalarınızı taşırken şıklığınızı da tamamlar. Ayarlanabilen askı uzunluğu sayesinde ister elde ister omuzda taşıma imkânı tanır. Devrilmeyen ve dik duran yapısı ile dizüstü bilgisayarınızı güvenle taşıyabileceğiniz çanta, ofis şıklığınızı tamamlar. Sağlam materyalle üretildiği için kolay kolay deforme olmaz. Fermuarlı arka gözü, rahat ulaşmak istediğiniz eşyalar için gerekli alanı sağlar. Geniş iç hacmi ve fonksiyonel gözleriyle hem kol hem laptop çantası olarak kullanılabilir.