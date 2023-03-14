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Dermatolog paylaştı: Kırışıklık karşıtı kremi bu bölgelere asla sürmeyin

14.03.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlandıkça ortaya çıkan yaşlılık belirtilerini azaltmak adına çeşitli bakım ürünleri uygulanıyor. Kırışıklık karşıtı kremler ciltte meydana gelen kırışıkların azalmasına yardımcı oluyor. Ancak kırışıklık karşıtı kremlerin etkilerini daha iyi görebilmek için kullanılan bir yer oldukça risk oluşturuyor. Dermatolog kırışıklık karşıtı kremlerin asla kullanılmaması gereken bölgeyi açıkladı.

Dermatolog paylaştı: Kırışıklık karşıtı kremi bu bölgelere asla sürmeyin

Kadınlar ve erkekler ciltlerinde meydana gelen kırışıklıkları azaltmak için çeşitli bakım ürünleri kullanıyorlar. Botoks yaptırmak istemeyenlerin ilk tercihi olan kırışıklık karşıtı kremler etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Ancak bir dermatolog, vücudun belirli bir bölümünün kırışık önleyici kremi test etmek için "gerçekçi bir yüz derisi modeli" olmayabileceğini ortaya çıkardı. Dr. Andrea Suarez , cilt uzmanının Instagram'da paylaştığı bir videoda, sosyal medyadaki insanların bunun olabileceğini söylemesine şaşırdığını belirtti.

YÜZDEKİ DERİDEN OLDUKÇA FARKLI

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Videoda , kırışık önleyici kremlerin mağazalarda raflara çıkmadan önce testislerde test edilmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen bir kadın yer alıyordu. O klibin ardından Suarez, "muhtemelen düşündüğünüz kadar iyi gitmeyecek" dedi. Skrotum bölgesinin "yüzünüzün geri kalanındaki deriden çok farklı" olduğunu açıkladı.

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"TÜM CİLTLER AYNI DEĞİLDİR"

"Geniş yüzey alanı nedeniyle muhtemelen sünger gibi şeyleri emebilir." Suarez, vücudun belirli bölgesinin "oldukça ince olduğunu ve geniş bir kan ağı olduğunu" sözlerine ekledi. "Çoğu durumda, penetrasyonu daha da artıran giysinin altındadır" dedi. Genel olarak, skrotumun "gerçekçi bir yüz derisi modeli" olmadığını açıkladı.
"Tüm ciltler aynı değildir ve cilt bakımı emilimi vücut bölgesine göre farklılık gösterir."

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