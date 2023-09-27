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Ders zili çaldı, acil ve poliklinikler dolu taştı! Belirtiler birbirine karıştı: 'Okula göndermeyin'

27.09.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasıyla birlikte hastalık zili de çaldı. Sıcaklıklar yazı aratmasa da okula giden öğrenciler bir bir hastalanıyor. Aciller ve poliklinikler şimdiden doldu. Nezle, grip, ateş, ishal gibi belirtiler birbirine karışırken Doç. Dr. Bora Baysal, "Hasta çocuklarımızı okula göndermeyelim. Bir hasta çocuk içeri enfeksiyonu soktuğu zaman, enfeksiyon çıkasıya kadar aylar geçiyor" dedi.

Ders zili çaldı, acil ve poliklinikler dolu taştı! Belirtiler birbirine karıştı: 'Okula göndermeyin'

Okullar açılalı daha bir ay olmazken hastalanan çocuk sayısında artış yaşanıyor. Son zamanlarda aciller ve poliklinikler hasta çocuklarla doldu. Nezle, grip, ateş, ishal hepsi birbirine karışırken çocuklarda genel şikayet olarak geçmeyen öksürük, karın ağrısı ve ateş görüldüğü aktarıldı.

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Çocuğun eve getirdiği hastalıktan kardeşleri hatta anne ve babaları bile nasiplerini aldı.Bir anne veli, sınıf Whatsapp grubunda "Merhaba arkadaşlar ya sizden rica ediyorum. Lütfen hasta çocuklarınızı okula göndermeyin" diyerek tepki gösterdi. Bir başka veli ise okulların açılmasıyla salgın hastalıkların arttığından bahsetti.

"İKİNCİ GÜN HASTALANDILAR"

Bir başka veli ise şunları ifade etti:

"Okula başlar başlamaz ikinci gün hastalandılar. Bir 10 gün kadar neredeyse başladı, gönderemedim okula. Bu sefer de derslerinden geri kalmaya başladı, endişe ediyorum. Ateş ve karın ağrısıyla başladı. Doktora getirdim ilaç başladık."

"OKULA GÖNDERMEYİN"

Kanal D Haber'in haberine göre Türk Neonatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Bora Baysal, "Hasta çocuklarımızı okula göndermeyelim. Bir hasta çocuk içeri enfeksiyonu soktuğu zaman, enfeksiyon çıkasıya kadar aylar geçiyor. Çünkü her çocuk bunu birbirine bulaştırarak devam ediyor. Enfeksiyonlar artıyor. Artık okullara girmeyle beraber kalabalık ortamlarda enfeksiyonun yayılmasını kolaylaştırıyor. Hijyenimize dikkat edelim. Beslenmeye dikkat edelim, dengeli beslenmek çok önemli" dedi.

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okul hastalık

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