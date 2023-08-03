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Dershane üzerinden büyük vurgun! Paraları toplayıp kayıplara karıştılar

03.08.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de iddiaya göre, 1 Ağustos'ta eğitime başlama duyurusu yapan ve kayıt paralarını toplayan dershane yetkilileri kayıplara karıştı. Dershaneyi eğitim günü geldiğinde kapısına kilit vurulmuş halde bulan veliler büyük şok yaşadı. Yetkili bir isme de ulaşamayan veliler, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İşte dershane vurgunun detayları...

Dershane üzerinden büyük vurgun! Paraları toplayıp kayıplara karıştılar

Büyükçekmece Mimaroba'da, bazı veliler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermek üzere açılan bir dershaneye kayıt yaptırdı. Dershaneye 28 ile 32 bin lira arasında peşin ödeme yapan velilere tadilatı gerekçe gösteren dershane yetkilileri, eğitimin Mayıs ayında başlayacağını söyledi. Mayıs ayı geldiğinde ise dershanede tadilatın devam ettiği duyurularak, eğitim tarihinin 1 Ağustos'a ertelendiği bilgisi verildi.

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SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aradan geçen 2 ayın ardından veliler, 1 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan eğitimle ilgili Temmuz ayının sonunda dershane ile iletişime geçmeye çalıştı; ancak herhangi bir yetkiliye ulaşamadı. Bunun üzerine bazı veliler, dershaneye gitti fakat dershanenin kapısının mühürlü olduğunu, dershane logosunun ise söküldüğünü gördü. Bunun üzerine velilerden bazıları dershaneye ödeme yaptıklarına dair banka dekontları, dershanede kayıt esnasında çekilen fotoğraflar ve dershane yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin kayıtlarıyla, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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"28 BİN LİRA ÖDEME YAPTIM"

Suç duyurusunda bulunan velilerden Güldane Deniz, "Bu yılın başında yeni açıldı. Biz de yeni açıldı, iyi bir yer diye gittik, gezdik, gördük. Bir de araştırdık. Sanırım başka yerlerde kolejleri, birkaç dershanesi daha var. Benim kızım 7. sınıfa gidiyor, 8. sınıfa geçecek. LGS'de yardımcı olması açısından kendileri için de bizim için de iyi olacağını düşünerek kayıt yaptırdık. Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. 28 bin lira ödeme yaptım. Dekontlarım elimde. Bir haftadır hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz. Zaten yerine gittik boşaltılmış, mühürlenmiş, logoları sökülmüş" dedi.

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"BİRÇOK ŞUBEYİ ARADIM; BİLGİMİZ YOK DEDİLER"

Bir başka veli Neşe Özel ise, "Mayıs gibi başlayacaklarını söylediler. Sonra Mayıs gelince tadilatın uzadığını özel dersle telafi edeceklerini söylediler. Ağustos'un 1'inde başlayıp Eylül'ün 15'ine kadar çok sıkı bir eğitim vereceklerini söylediler. Biz de inandık. Maalesef mağduruz. Birçok şubesini aradım ben, hepsi 'Bizim ilgimiz yok' dedi. Kimi isim değişikliği yaptığını söyledi" ifadelerini kullandı.

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"ÖĞRETMENLER DE MAĞDUR"

Bir başka veli Murat Tellioğlu de, sadece kendilerinin değil öğretmenlerin de mağdur olduğunu belirterek, "Telefonlarına ulaşılmıyor. Hiçbir şekilde ulaşamadık kimseye. En sonunda arkadaşımız geldi suç duyurusunda bulundu. Ben CİMER'e yazdım, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdım. Gerekli evrakları toplayıp getirip suç duyurusunda da bulunacağım. Öğretmenlerden de mağdur olanlar var. Bizden başka mağdurlar da vardır. Diğer şubelerinde de mağdur çıkacaktır." diye konuştu.

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DERSHANE YETKİLİLERİNE ULAŞILAMADI

Velilerin iddiaları üzerine gazetecilerin telefonla iletişim kurmaya çalıştığı dershane yetkilileri, telefonlara cevap vermedi.
Ayrıca dershanenin velilere dağıttığı broşürün üzerindeki telefon numarasının da başka bir eğitim kurumuna ait olduğu ortaya çıktı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Büyükçekmece dershane

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