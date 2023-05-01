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Derz arası kirlerini bembeyaz yapıyor! Fayanslarınızı temizlemek için mucizevi karışım

01.05.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fayansların temizliği hem mutfak hem de banyo için oldukça önem taşıyor. Bahar aylarında en çok aranan temizlik konuları derz araları nasıl temizlenir oluyor. Derz aralarını temizlemek için evde hazırlayacağınız mucizevi karışım fayanslarınızı bembeyaz yapıyor.

Derz arası kirlerini bembeyaz yapıyor! Fayanslarınızı temizlemek için mucizevi karışım

Derzlerdeki pislenmiş harç kalıntıları ve zamanla biriken kirler, tozlar bakımsız ve pis görünümlere sebep olabiliyor. Fayans harçlarının temizlenmemesi kahverengi, sarı ve siyah lekelere neden olabilecek bakteri ve küf oluşmasına neden olabiliyor. Temizlik uzmanları derz aralarını temizlemek için kimyasal ürünler almanıza gerek kalmadığını belirtiyor. Derz arası nasıl temizlenir merak ediyorsanız her evde bulunan malzemelerle doğal karışım elde edebilirsiniz.

TÜM KİRİ VE KUMU ÇÖZÜYOR

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Temizlik uzmanı, derzleri temizlemek için karbonat ve su kullanarak ev yapımı bir macunun nasıl yapıldığını paylaştı. “Soda bikarbonatı, ılımlı bir alkali formu gibi davranır. Su ile karıştırıldığında, soda bikarbonatı küf, kum ve kiri çözmek için çalışacaktır. Soda bikarbonatına az miktarda su ekleyin ve toksik olmayan bir macun oluşturacak ve daha sonra bir diş fırçası gibi harçlara uygulanabilecektir.

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BU KARIŞIMI BİRÇOK ALANDA KULLANABİLİRSİNİZ

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Soda bikarbonatın nazik aşındırıcı dokusu, moleküllerin parçalanmasına yardımcı olur ve kokuları nötralize edebilir. Beyaz sirke ile karıştırıldığında, kabartma tozu daha da iyi bir temizleme solüsyonu olmak için reaksiyona girer. Beyaz sirke asetik asit içerir, bu nedenle kabartma tozu (sodyum bikarbonat) ile karıştırıldığında çözelti köpürür ve karbondioksit gazı üretir.

Çözelti karıştırıldığında mutfak giderlerini, tuvaletleri, halı lekelerini temizlemek ve yağı çıkarmak için kullanılabilir.


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Mucizevi karışım derz arası kirlerini bembeyaz yapıyor

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