Destici'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da BBP'yi Türkiye'nin "sigorta hareketlerinden biri" olarak gördüklerini, "milli ve yerli" bu hareketin yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Destici, bir basın mensubunun, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un AP'de Türk bayrağını yırtmasına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu kabul edilebilir bir durum değil. Milletvekili sıfatı taşıyan bir kişinin bunu gerçekleştirmiş olması ve buna müsaade edilmiş olması sadece bir şahsın tavrı olarak görülemez, değerlendirilemez. Milletvekili sıfatı taşıması itibarıyla hem mensubu olduğu partiyi hem de Yunanistan'ı ve hükümetini de bağlar."

Yunanistan hükümeti ve meclisinin Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirten Destici, "Biz bu eylemi kınıyoruz. Bizim bayrağımız şerefimizdir onurumuzdur, istiklalimizin, istikbalimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Dolayısıyla Türk bayrağına yapılan saldırıyı istiklalimize, istikbalimize, şerefimize, onurumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Yunan hükümetinden gereğini yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

