Detaylı Frengi Hastalığı Rehberi: Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Kan dolaşımı aracılığıyla vücuda yayılan bir hastalık olmasından ötürü iç organlara da zarar veren frengi, kanın ulaşabildiği her noktaya yayılabilir ve eğer önlem alınmazsa bedenin her bölgesi tehdit altına girmiş olur. Dünya çapındaki araştırmalara bakıldığında Afrika kökenli Amerikalılarda beyaz Amerikalılara kıyasla otuz kat daha fazla görülen frengi hastalığının rastlanma sıklığı serbest cinsel ilişki ve homoseksüel ilişkiler ile doğru orantılı bir şekilde artış göstermiştir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 15 milyon kişi frengiye yakalanıyor.

2010'dan bu yana uzmanlar tarafından incelenen hastalık vakaları göz önüne alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların frengi olma oranında azalma görüldüğü, erkeklerde ise frengi olma oranının arttığını söylemek mümkündür. Bunun temel nedeni ise erkek erkeğe ilişkinin geçmişe kıyasla daha yaygın hale gelmesi olduğu düşünülüyor. Frengi hastalığının, peniste frengi yarası gibi ortaya çıkabilen genital bölgelerdeki belirtilerle kalmayıp HIV virüsünün oluşumuna elverişli bir ortam hazırlaması sebebiyle AIDS gibi hastalıkların da önünü açtığı söylenebilir.