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Deterjanlara servet ödemeyin! Doğal temizlik yöntemleri nedir? Evinizin pırıl pırıl olması için yapmanız gerekenler...

Ev temizliğinde doğal yöntemler kullanarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de çevreye zarar vermeden hijyen sağlayabilirsiniz. Sirke, karbonat, limon ve doğal yağlar gibi malzemelerle kimyasal kullanmadan etkili bir temizlik yapmak mümkün. İşte doğal temizlik yöntemleri ve kullanım alanları…

Deterjanlara servet ödemeyin! Doğal temizlik yöntemleri nedir? Evinizin pırıl pırıl olması için yapmanız gerekenler...
Sedef Karatay

Kimyasal temizleyiciler yerine doğal malzemeler kullanarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Sirke, karbonat, limon, arap sabunu ve uçucu yağlar ile evinizde güvenle hijyen sağlayabilirsiniz.

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SİRKE İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Sirke, doğal bir dezenfektan ve kireç çözücü olarak kullanılabilir.

Cam ve aynalar için: 1 bardak su + 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi karıştırıp camlarınıza sıkın. Mikrofiber bezle silerek pırıl pırıl yapabilirsiniz.
Mutfak tezgahı ve dolaplar için: Sirke ve suyu eşit oranda karıştırıp yüzeyleri silin. Yağları söker ve bakterileri yok eder.
Çamaşır yumuşatıcısı olarak: 1 çay bardağı sirkeyi yumuşatıcı gözüne koyun, kıyafetlerinizi hem dezenfekte eder hem de yumuşatır.

KARBONAT İLE DOĞAL LEKE ÇIKARICI

Karbonat, güçlü bir yağ ve leke çözücü olup kötü kokuları da giderir.

Lavabo ve banyo temizliği için: 2 yemek kaşığı karbonatı süngerle ovun, ardından durulayın. Kireç ve sabun lekelerini söker.
Bulaşık süngerini temizlemek için: Bir kaba sıcak su ve karbonat koyarak süngeri 10 dakika bekletin. Mikroplardan arınacaktır.
Halı temizliği için: Halıya karbonat serpip birkaç saat bekletin, ardından süpürgeyle çekin. Hem kirleri toplar hem de kokuyu giderir.

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LİMON İLE DOĞAL PARLATICI VE YAĞ SÖKÜCÜ

Limon, antibakteriyel özellikleriyle güçlü bir doğal temizleyicidir.

Kesme tahtalarını dezenfekte etmek için: Limonun yarısını tahtaya sürüp birkaç dakika bekletin, ardından durulayın.
Musluk ve çelik yüzeyleri parlatmak için: Limon suyu ve karbonatı karıştırarak paslanmaz çelik yüzeylere uygulayın.
Mutfaktaki kötü kokuları gidermek için: Ocakta bir kap suya limon kabukları atıp kaynatın, kötü kokuları yok eder.

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ARAP SABUNU İLE KİMYASALSIZ GENEL TEMİZLİK

Arap sabunu, sabun bazı içeren doğal bir temizleyicidir ve birçok yüzeyde güvenle kullanılabilir.

Yerleri silmek için: 1 kova suya 2 yemek kaşığı Arap sabunu ekleyip paspas yapın.
Fırın temizliği için: Arap sabununu fırın iç yüzeyine sürüp 15 dakika bekletin, ardından silin.
Bebek oyuncaklarını temizlemek için: Ilık suya biraz Arap sabunu ekleyip oyuncakları içinde bekletin, durulayın.

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DOĞAL YAĞLARLA HOŞ KOKU VE HİJYEN

Lavanta, çay ağacı, limon ve nane yağı gibi uçucu yağlar, hem kötü kokuları giderir hem de mikropları öldürür.

Ev spreyi yapmak için: 1 bardak suya 10 damla lavanta yağı ekleyip püskürtün.
Çamaşırlara ferahlık katmak için: Çamaşır makinenizin yumuşatıcı gözüne birkaç damla lavanta yağı damlatabilirsiniz.
Banyodaki küf kokularını gidermek için: Çay ağacı yağını suyla karıştırıp duvarlara sıkabilirsiniz.

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