Detroit: Become Human Steam’den alınabilecek

PlayStation 4 ve Windows platformunda oynanan Detroit: Become Human birçok oyun ödülünde adaylığı olduğu gibi birçok oyun ödülünü de kazandı. 2018 yılında Sophie Buhl yapımcılığında piyasaya sürülen oyunun türü Aksiyon-macera olarak geçiyor. Kendi kategorisinde kısa sürede söz sahibi olan oyun Epic Games Store üzerinden satışa başlaması ile beraber çok iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls artık Steam üzerinden de oynanabilecek. Quantic Dream’in oyun serileri 18 Haziran’dan itibaren Steam üzerinden satın alınabilecek. Bu oyunları kütüphanenize ekleyerek oynayabilirsiniz.

Quantic Dream’in oyun dünyasında büyük ses getirmiş bu interaktif filmler uzun bir süre boyunca genelde PlayStation üzerinden oynanabiliyordu; ancak son sürümler ile beraber PC ortamında da bu seçenek sunuldu. Heavy Rain ile oyuncular tarafından tanınırlığa ulaşan Quantic Dream, bu yapımların öncesinde yine hikaye anlatımına odaklanan oyunlar çıkarmıştı. Fahrenheti ve The Nomad Souls isimli bu iki yapım sesini geniş kesimlere ulaştırmayı başaramamıştı. Şimdi ise Steam üzerinden de satışa sunulacak olan oyun serisi daha geniş kesime yayılacak.