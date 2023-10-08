Dev anlaşma önümüzdeki hafta tamamlanabilir!

Microsoft, Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı. Ancak uzun bir süredir anlaşmanın tamamlanması bekleniyordu. The Verge'ün haberine göre anlaşmanın tamamlanacağı tarih artık çok yakın olabilir.

Habere göre, Microsoft'un planları hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, Call of Duty'nin yapımcısı Activision Blizzard'ı satın almak için 20 aylık sürecin sona erdiğini, anlaşmanın dünyaya duyuracağı tamamlanma tarihi olarak 13 Ekim Cuma gününün hedeflendiğini öne sürdü.

Ancak iddiaya göre bu tarih, bu yılın başlarında Microsoft'un anlaşmasını engelleyen İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'na (CMA) bağlı olacak.

Microsoft kısa süre önce mevcut ve yeni Activision Blizzard oyunları için bulut oyun haklarını Ubisoft'a devretmek üzere anlaşmayı yeniden yapılandırdı ve Xbox üreticisi bunun sonucunda geçen ayın sonlarında CMA'dan ön onay aldı.

CMA'nın nihai kararını önümüzdeki hafta vermesi ve herhangi bir sürpriz son dakika değişikliği olmaması halinde Microsoft'un anlaşmayı tamamlamasına izin vermesi bekleniyor.

Microsoft ve Activision anlaşma süresini geçtiğimiz günlerde 18 Ekim'e kadar uzattı. Ancak Microsoft önümüzdeki hafta anlaşmayı tamamlayabilirse, Avrupa ve ABD'deki 20 aylık yasal onay ve mücadele süreci beklenenden biraz daha erken sona erecek.

