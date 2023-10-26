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DEVA'da yaprak dükümü! Kılıçdaroğlu ile görüşmüşlerdi; '20 bin kişi CHP'ye katılıyor' iddiası gündem yarattı

26.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA ilçe başkanlarıyla 'gizlice' bir araya gelmesinin yankıları sürerken; DEVA Partisi Esenyurt İlçe Kurucu Başkanı Halis Kahriman 45 bin üyeden 20 binin istifasını beklediklerini söyledi.

DEVA'da yaprak dükümü! Kılıçdaroğlu ile görüşmüşlerdi; '20 bin kişi CHP'ye katılıyor' iddiası gündem yarattı

İstanbul'un 13 ilçesinde DEVA kurucu ilçe başkanları ve halen görevde olan isimler yönetim kurullarıyla birlikte partiden istifa etti. Yaklaşık 500 kişinin istifa etmesinin ardından 18 Kasım'da 20 bin kişinin daha istifa edeceği ve CHP'ye katılacağı iddiası gündem yarattı.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz cumartesi günü eski ve halen görevde olan DEVA ilçe başkanlarıyla bir araya gelmiş. Söz konusu görüşme siyaset kulislerinde gündem yaratmıştı.

"DEVA 'KÜÇÜK AK PARTİ'YE DÖNÜŞTÜ"

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre görüşmede, DEVA üyeleri parti yöneticilerine güvenlerinin kalmadığını sadece AK Parti'den ayrılanların milletvekili yapıldığını, bu yüzden de DEVA'nın 'Küçük AK Parti'ye dönüştüğünü öne sürdü.

'20 BİN KİŞİ İSTİFA EDECEK' İDDİASI

Saygı Öztürk'e konuşan Esenyurt İlçe Kurucu Başkanı Halis Kahriman, seçimle gelmesi için çaba göstermelerine rağmen 3.5 yıldır il başkanlığının atamayla yönetildiğini belirtti. Görüşme sırasında herhangi bir vaatte bulunulmadığını, parti yönetimine güvenleri kalmadığı için istifa ettiklerini anlattı. Kahriman, 45 bin üyeden 20 bininin istifasını beklediklerini kaydetti.

"YAZIK YAKIŞMADI KEMAL BEY!"

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüşmede DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ı bilgilendireceğini belirttiği iddia edilirken; DEVA Genel Başkanı Yardımcısı İdris Şahin böyle bir bilgilendirme olmadığını belirtirken CHP liderine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin "Yazık yakışmadı Kemal Bey!" ifadelerini kullandı.

sdasda


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Kemal Kılıçdaroğlu istifa deva

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