DEVA Partili Yeneroğlu’ndan Kılıçdaroğlu itirafı: Korkunç bir durumdu!

Seçim sonuçlarının üzerinden aylar geçti ancak muhalefet kanadındaki tartışmalar sürmeye devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolle ilgili de konuşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gündeme ve siyasete dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Yeneroğlu'nun TV100’de katıldığı bir canlı yayında yaptığı o açıklamalardan satır başları:

"6'LI MASAYI BİR ZORUNLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

Benim ifadem CHP’ye yönelik bir eleştiri değildi. CHP’yi olumsuzlaştıran bir cümle değildi. 6’lı masayı bir zorunluluk olarak görüyorum, genel seçimler öncesi geniş bir demokrasi ittifakının yapılması zorunluluğu çerçevesinde biz bu iş birliğine giriştik. Bugün o konuda fikrim değişmiş değil.

"İŞ BİRLİĞİ GÜVENE DAYANMALIYDI"

Biz laf olsun diye 2 yıl birlikte çalışmadık. Güçlendirilmiş Parlamenter Metni güçlü bir demokrasi metniydi. Bunları hazırladık çünkü muhalefetin içerisinde çok ayrı noktalarda olan partilerin iş birliği bir güvene dayanması gerekiyordu. Bu yeterli olmadı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZDAĞ İLE İTTİFAKI KORKUNÇ BİR DURUMDU"

Masadan oturup kalkmalar, masadaki paydaşlara yönelik ağır ithamlar, bunlarla ilgili özür dilenmemesi, toplum nezdinde güveni zedeledi. Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs sonrası Özdağ ile ittifak yapmış olması demokratlar açısından korkunç bir durumdu. Özdağ'ın zihin dünyası demokrasi dünyasına uzak.

YENEROĞLU'NDAN TÜRKKAN'A YANIT

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın "2022 yılında 6’lı masa bir seçim ittifakına evrilince durum değişti. Ondan sonra gelişmeler git gide sıkıntılı bir hal aldı. Cumhuriyetle, Atatürk’le problemi olmayan partiler CHP ve İYİ Parti ama Atatürkçü söylemlere karşı post Kemalist söylemlerde bulunan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmalara açık olduğunu söyleyen birileri gelince, o ittifakın milliyetçi kalkanı olan İYİ Parti’nin bir özelliği kalmadı" sözleriyle ilgili Yeneroğlu "Sayın Lütfü Türkkan, DEVA Partisi’ni ima ederek bir cümle kurmuş. Sayın Lütfü Türkkan’dan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ndeki fikir özgürlüğüyle ilgili ortaya koyduğumuz çerçeveyi okumasını isterim. Bunlar da hep demokrasi bilincinin ne kadar zayıf olduğunu ortaya koyuyor." dedi.



