HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEVA Partili Yeneroğlu’ndan Kılıçdaroğlu itirafı: Korkunç bir durumdu!

DEVA Partili Yeneroğlu’ndan Kılıçdaroğlu itirafı: Korkunç bir durumdu!

23.08.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında yapılan ‘gizli’ protokol tartışılmaya devam ediyor. Yapılan protokole ilişkin dikkat çeken bir açıklama da DEVA Partisi’nden geldi. DEVA Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu yaptığı açıklamada “Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs sonrası Özdağ ile ittifak yapmış olması demokratlar açısından korkunç bir durumdu. Özdağ'ın zihin dünyası demokrasi dünyasına uzak.” dedi.

DEVA Partili Yeneroğlu’ndan Kılıçdaroğlu itirafı: Korkunç bir durumdu!

Seçim sonuçlarının üzerinden aylar geçti ancak muhalefet kanadındaki tartışmalar sürmeye devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolle ilgili de konuşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gündeme ve siyasete dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Mustafa Yeneroğlu'nun TV100’de katıldığı bir canlı yayında yaptığı o açıklamalardan satır başları:

"6'LI MASAYI BİR ZORUNLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

Benim ifadem CHP’ye yönelik bir eleştiri değildi. CHP’yi olumsuzlaştıran bir cümle değildi. 6’lı masayı bir zorunluluk olarak görüyorum, genel seçimler öncesi geniş bir demokrasi ittifakının yapılması zorunluluğu çerçevesinde biz bu iş birliğine giriştik. Bugün o konuda fikrim değişmiş değil.

"İŞ BİRLİĞİ GÜVENE DAYANMALIYDI"

Biz laf olsun diye 2 yıl birlikte çalışmadık. Güçlendirilmiş Parlamenter Metni güçlü bir demokrasi metniydi. Bunları hazırladık çünkü muhalefetin içerisinde çok ayrı noktalarda olan partilerin iş birliği bir güvene dayanması gerekiyordu. Bu yeterli olmadı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZDAĞ İLE İTTİFAKI KORKUNÇ BİR DURUMDU"

Masadan oturup kalkmalar, masadaki paydaşlara yönelik ağır ithamlar, bunlarla ilgili özür dilenmemesi, toplum nezdinde güveni zedeledi. Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs sonrası Özdağ ile ittifak yapmış olması demokratlar açısından korkunç bir durumdu. Özdağ'ın zihin dünyası demokrasi dünyasına uzak.

YENEROĞLU'NDAN TÜRKKAN'A YANIT

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın "2022 yılında 6’lı masa bir seçim ittifakına evrilince durum değişti. Ondan sonra gelişmeler git gide sıkıntılı bir hal aldı. Cumhuriyetle, Atatürk’le problemi olmayan partiler CHP ve İYİ Parti ama Atatürkçü söylemlere karşı post Kemalist söylemlerde bulunan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmalara açık olduğunu söyleyen birileri gelince, o ittifakın milliyetçi kalkanı olan İYİ Parti’nin bir özelliği kalmadı" sözleriyle ilgili Yeneroğlu "Sayın Lütfü Türkkan, DEVA Partisi’ni ima ederek bir cümle kurmuş. Sayın Lütfü Türkkan’dan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ndeki fikir özgürlüğüyle ilgili ortaya koyduğumuz çerçeveyi okumasını isterim. Bunlar da hep demokrasi bilincinin ne kadar zayıf olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte son durum....Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! İşte son durum....
Sıcak havalarda herkes bu hataya düşüyor! Aman dikkat sakın bunları yapmayınSıcak havalarda herkes bu hataya düşüyor! Aman dikkat sakın bunları yapmayın
Feci kaza! Dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Yeneroğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.