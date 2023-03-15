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  4. Deva Partisi lideri Ali Babacan canlı yayında cüzdanından 200 TL çıkardı: 2009 yılında 134 dolar ediyordu, bugün 9 dolar

Deva Partisi lideri Ali Babacan canlı yayında cüzdanından 200 TL çıkardı: 2009 yılında 134 dolar ediyordu, bugün 9 dolar

15.03.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken, Millet İttifakı ortaklarından Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Candaş Tolga Işık'ın programında açıklamalar yaptı. Sabit gelirlinin tamamının fakirleştiğini ve orta direk diye bir kavramın kalmadığını belirten Babacan, canlı yayında cüzdanından 200 TL çıkararak "Bu para 2009 yılında 134 dolar ediyordu, şu anda 9 dolar ediyor. Bunun sorumlusu kim?" ifadelerini kullandı.

Deva Partisi lideri Ali Babacan canlı yayında cüzdanından 200 TL çıkardı: 2009 yılında 134 dolar ediyordu, bugün 9 dolar

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayan Millet İttifakı'nın 6 ortağından biri olan Deva Partisi'nin lideri Ali Babacan, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. "Millet İttifakı seçimi kazanacak" diyen Ali Babacan, “Biz hazırlıklıyız, vatandaşlarımız bunu anlıyor ve görüyor. Biz bu seçimi alacağız ve Türkiye’de demokrasi kazanacak" ifadelerini kullandı.

GÖREV DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Görev dağılımlarının altılı masada hiç konuşulmadığını belirten Ali Babacan, “Partiler arasında hiçbir görüşülmüş konu yok. Biz sadece ortak yönetim modelinin nasıl olacağını anlattık ve açıkladık. Tek yaptığımız isimlendirme ortak cumhurbaşkanı adayımız. Onun dışındaki isimlendirmelerin tamamı zaman içerisinde yapılacak. Bazı kilit bürokrasi noktalarının mümkünse eğer seçimden önce çalışılması, pozisyonlara gelecek arkadaşlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirmesini faydalı bulurum. Seçimden önce Türkiye’yi hangi kadronun yöneteceğini vatandaşlar görürse iyi olur diye düşünüyorum. Bu her zaman kolay olmuyor, altı partinin müşterek yönetiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla benim arzum mümkün olduğunca çok sayıda görevlendirmenin baştan açıklanması… Vatandaşlarımıza net öngörülebilir bir tabloyu sunmamız. Bu güveni artıracaktır” şeklinde konuştu.

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Altı partinin ortak mutabakatıyla hükümetin organizasyon şemasını belirlediklerini ifade eden Babacan, "Türkiye’de her alanda kurumları ayağa kaldırmak gerekiyor. Çünkü devlet kurumları çok zayıflatıldı. Kurumların ayağa kalkması maksimum bir aydır. Kaldı ki biz altı partinin ortak mutabakatıyla hükümetin organizasyon şemasını belirledik. Burada 20 tane bakanlık söz konusu. Biz Hazine ve Maliye bakanlığını ayırıyoruz"

CÜZDANINDAN 200 TL ÇIKARDI VE...

Sabit gelirlinin tamamının fakirleştiğini ve orta direk diye bir kavramın kalmadığını ifade eden Babacan, canlı yayından cüzdanından 200 TL çıkararak gösterdi.

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Babacan "200 Türk Lirası 2009’da tedavüle girdi. O dönem 134 dolar ediyordu. Bugün 9 dolar ediyor. 134 dolarlık paramız 9 dolara inmiş. Bunun sorumlusu kim? Niye bu para bu kadar değer kaybetti. Bu paranın değerini koruması gereken bağımsız bir Merkez Bankası’dır. Merkez Bankası birikmiş karının bir kısmını AFAD’a bağışlamış oldu. Zaten sen karını Hazine’ye devredeceksin, AFAD’ın zaten paraya ihtiyacı varsa Hazine ona verecek, AFAD’ta onu harcayacak. Kamu kuruluşlarının bağışı ne demek ya? Devlet sağ cebindekini çıkarıp, sol cebine koyuyor. Yoksul çok daha yoksul oldu. Zengin daha zengin oldu. Orta direk diye bir şey kalmadı. 2002’de işini doğru yapan insanları görevden alıp, ‘Bizden değil bunlar yerine bizim adamlarımızı koyalım’ deseydik asla Türkiye ekonomisini toparlayamazdık. Ben direndim, MB Başkanı ve yardımcılarını görevde tuttum” şeklinde konuştu.

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"DEMEK Kİ ÜLKE İYİ YÖNETİLDİĞİNDE AYAĞA KALKIYOR"

Babacan, sözlerinin devamında “Gençler KYK burslarından biriktirdikleriyle Avrupa’da tren turu yapıyorlardı. Hiç yaşamamış olsak bu ülke olmuyor, bizden bir şey çıkmıyor diyerek umutsuzluğa kapılabiliriz. Ama değil… Nasıl zamanında Türkiye, 10 yılda milli gelirini üçe katladıysa bunu tekrar yapabilir. O günden bu yana da milli gelir yarı yarıya düşmüş oldu. Demek ki bu ülke iyi yönetildiğinde ayağa kalkıyor. Bugün 22, 23, 24 yaşına doğru gelen gençlerimizde korkunç bir ümitsizlik var. Başka bir ülke arıyorlar kendilerine. Biz bunların hepsine hazırlanıyoruz, mesela bir gencimiz işsizse 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık istihdam garantili programlara dahil edeceğiz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Partisi

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