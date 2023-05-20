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DEVA Partisi’nde dikkat çeken istifa kararı! İkram Dinçer sosyal medyadan duyurdu

20.05.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Dinçer istifa gerekçesini 28 Mayıs seçimlerinin ardından açıklayacağını duyurması ise dikkat çekti.

DEVA Partisi’nde dikkat çeken istifa kararı! İkram Dinçer sosyal medyadan duyurdu

DEVA Partisinin kurucuları arasında yer alan Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönemlerde Van Milletvekili yapan İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İkram Dinçer yaptığı açıklamasında “GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olduğum DEVA Partisinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gerekçemi ve bütün süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra kamuoyu ile paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Dinçer'in, Twitter'daki profiline, "23. Dönem AK Parti Milletvekili" ifadesini eklemesi de dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
istifa DEVA Partisi

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