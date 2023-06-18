Devasa boyutta! Güçlükle tekneye alabildi... "Tüm Türkiye'nin duymasını istiyorum"

Çanakkale'de balık avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında devasa boyutta fener balığı yakaladı. Balıkçı Özdemir, balığı güçlükle tekneye alabildi. İlker Özdemir, Kuzey Ege’de bu balığın bu boyda, bu ağırlıkta yakalanan ilk fener balığı olduğunu söyledi.

YAKLAŞIK 1,5 METRE BOYUNDA, 50 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA!

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik ‘Kızılema’ isimli teknesiyle balık avlamak için Saros Körfesi'ne açıldı. Özdemir, arkadaşıyla birlikte Zürafa Kayalıkları'nın bulunduğu bölgeye ağ attı. Bir süre sonra ağı çeken Özdemir, ağa takılı yaklaşık 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Özdemir, devasa boyuttaki balığı güçlükle tekneye alabildi.

'GERÇEKTEN TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM'

Saros'un ağzında Zürafa Kayalıkları'nda ağ çekerken 50 kiloya yakın bir fener balığı yakaladıklarını ifade eden Özdemir, "50 kiloluk bir fener. Belki de tarihte bu balık ilk defa bize bu boyda ilk defa bize denk geldi. Muhteşem bir balık. Bu bölgede ben hiç görmedim. Devasa bir canlı. Gerçekten tüm Türkiye'nin duymasını istiyorum. Bu canlılar var bu denizlerde. Çok iyi bir balık" dedi.

(İHA)

