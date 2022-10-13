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Devasa gemi arızalandı... İstanbul Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı!

13.10.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki 'ANNITA' isimli dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Devasa gemi arızalandı... İstanbul Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı!

Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halinde iken Türkeli (Rumeli Feneri) açıklarından makine arızası yapan 190 metre boyundaki dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 m boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 Römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı gemi
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