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Devlet Bahçeli'den 'Aşure Günü' mesajı! 'Kerbela felaketi...'

28.07.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 'Aşure Günü' mesajı paylaştı. Bahçeli paylaşımında, "Meşrebi, mezhebi, yöresi ve kökeni ne olursa olsun, Kerbela felaketi Müslüman yüreklerin müşterek matemi, Aşure Günü de bu matemin hem idrak hem de paylaşma günüdür" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den 'Aşure Günü' mesajı! 'Kerbela felaketi...'

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hafızalara kazınmış öyle acılar, gözyaşlarıyla karılmış öyle anılar vardır ki, asırlar geçse bile kalplere bir yük gibi binen ağırlığından ve o günkü ıstırabından hiçbir şey kaybetmez. Hicri 61 yılı 10 Muharrem'de yaşanan Kerbela Katliamı Müslümanların ortak hüznü, ortak sızısı, dökülen ortak kanıdır. Nitekim Kerbela'da mazlumlara kıyılmıştır. 1384 yıl önce bugün Efendimiz Resulallah'ın gülzarı, aynı zamanda cennet gençlerinin efendisi olarak taltif ve tarif ettiği sevgili torunu Hz. Hüseyin ile yanında bulunan 70'in üzerindeki Ehl-i Beyt büyüğü şehit edilmişlerdir. Kerbela'nın sıcak kumlarına nifakın vahşet gölgesi düşmüş, Müslüman gönüller yanıp kavrulmuştur. Meşrebi, mezhebi, yöresi ve kökeni ne olursa olsun, Kerbela felaketi Müslüman yüreklerin müşterek matemi, Aşure Günü de bu matemin hem idrak hem de paylaşma günüdür. Bugün aynı zamanda Hüseyni ahlakı tanıma, anlama, anlatma ve hayatımıza nakletmek için hüzünle bezenmiş bir fırsattır. Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır" dedi.

'BİZE DÜŞEN KERBELA HADİSESİNDEN DERS ALMAK'

Bahçeli, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Hz. Hüseyin'in şehadetiyle yanan sönmeyecek meşale adaletin, ahlakın ve hakikatin ufkunu çok daha gür bir şekilde aydınlatmıştır. Yezid husumetin, huşunetin, hizbin, fitnenin, zulmün ve kutuplaşmanın simgesi; Hz. Hüseyin doğruluğun, güzelliğin, iyiliğin, cesaretin, imanın ve inançlarından asla dönmeyen bir iradenin arşa mıh gibi çakılmış anıt sembolüdür. Bize düşen Kerbela hadisesinden ders ve ibret almak; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi tahrip etmeye niyetlenip heveslenen karanlık odaklara geri adım atmadan direnmektir. Çıkarlarının kulu-kölesi olmuş çevrelerin tezvirat ve tefrikalarına Hüseyin'i duruşla mukabele etmek, inanıyorum ki Yezid operasyonlarını durduracak ve nihayetinde mahvı perişan edecektir. Kerbela'dan çıkarılacak doğru mesajlar bir daha benzeri dramların yaşanmasını kuşkusuz engelleyecek, batıl ve hain planları da bozacaktır. Başta Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in muhterem mensupları olmak üzere, şehadet şerbetinden içen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, tazimle anıyor; Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün huzur, barış ve esenlik dolu günlerin cümle kapısını aralamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

(DHA)

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