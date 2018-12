Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

CUMHUR İTTİFAKI Bahçeli, AK Parti ile seçim ittifakıyla ilgili olarak, "Çalışmalar olumludur verimlidir. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014-2018 verileri göz önünde bulundurulmaktadır. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir. MHP'de pazarlık söz konusu olmaz" dedi.

Parti olarak engelli kardeşlerimiz için yapılacak her düzenlemenin ön koşulsuz yanında duracağız.

Türkiye hiç kimsenin himayesine, gözetim ve koruyuculuğuna ihtiyaç duymayacak kudrete haizdir. Saklayacak gizleyecek bir şey de yoktur. Gözlem noktalarının amacı, Türkiye'yi teröristlerin hesabına perdelemektir. Bunu adı terör ajanlığıdır. Bu milletin ayranı bir kabarırsa herkes kaçacak delik, canını kurtaracak yer arayacaktır.

Türk-Arap cepheleşmesi tırmandırılarak yeni bir sıcak savaş mı amaçlanıyor? İslam'a kara çalan, günahkarlara teslimiyet yağdıran utanmazlara hizmetkarlık namuslu bir an değildir. Kılıç dansı ile bu günler kurtarılmış olabilir ancak bunların hiçbiri itibar getirmez. Suudi Arabistan'ın, BAE'nin 15 Temmuz ihanet girişimine nasıl baktıkları artık sır değildir.

Kırım'a nasıl baktığımız bellidir, temennimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki kutuplaşmaların yumuşamasıdır. Karadeniz'deki bir kıvılcımın nelere mal olacağını öngörmek lazım. Son zamanlarda her yer karışık, her taraf kaos içindedir. Fransa sarsılmaktadır, hatta 2. Fransız Devrimi'nden bile bahsedilmektedir. Sokaklara çıkan sarı yelekliler her yeri yakıp yıkmaktadır. Polis saldırısı ile ağır yaralanan kadının dramı bütün Fransa'yı ayağa kaldırmıştır. Fransa teyakkuzdadır, şaşkındır. Gezi olayları esnasında meşru ve hukuki müdahalede rahatsız olan Fransa, bugünlerde Türkiye'ye ne söylediyse yemiş yutmuştur. Biz başkalarının yıkımından memnuniyet duyan bir millet değiliz. Olaylar yayılırsa, sokak hareketleri bütün Avrupa'yı köşeye sıkıştıracaktır. Çatışmalar Belçika'ya çoktan sıçramıştır. Gizemli el ve emellerin deşifresi pek çok şeyi ortaya çıkaracak, Gezi Parkı'nın iç yüzü ortaya çıkartılacaktır.