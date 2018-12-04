Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Oslo'da düzenlenen bir toplantının ardından gündeme gelen 'Çözüm süreci' iddiaları hakkında sert mesajlar verdi. Bahçeli, "Sözde yazar, aydın, siyasetçi artığı ve artist bozuğundan oluşan koro... Kulak verin; çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Şansınızı fazla zorlamayın. İsterseniz PKK'ya katılın ama Türk milletinin sabrını zorlamayın" dedi. Oslo'da Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) organize ettiği toplantıda, çözüm süreci zamanında Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer alan, Kadir İnanır, Yıldıray Oğur, Ali Bayramoğlu ve siyasetçi Ufuk Uras gibi isimler yer almıştı. Toplantının gündeminin çözüm sürecinin artıları ve eksileri olduğu belirtilmişti. CUMHUR İTTİFAKI



Bahçeli, AK Parti ile seçim ittifakıyla ilgili olarak, "Çalışmalar olumludur verimlidir. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014-2018 verileri göz önünde bulundurulmaktadır. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir. MHP'de pazarlık söz konusu olmaz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları: Parti olarak engelli kardeşlerimiz için yapılacak her düzenlemenin ön koşulsuz yanında duracağız. Kadının siyasette temsili geçikmiş olmakla birlikte dönemin sosyal ve siyasal iklimini göz önüne aldığımızda reform nitelikte bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlarla erkekler, yaşadıkları toplumun teşkilatlanmasını, işleyişini gözetleme ve denetleme sorumluluğuna sahiptir. Kadın haklarını insan haklarından ayırmak, ayrı görmek insafsızlıktır. Meşhur bir kadına yönelik şiddet günlerce medyada yer buluyorken, kadınlarımıza yaşatılan ızdıraplar gün yüzüne çıkmıyor, çıkarılamıyor. Şiddet seli bitmeden, akan kan durmadan, istismarlar son bulmadan, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını kavuşuyor olmamız bir avunmadır. G-20 ZİRVESİ



G-20 Zirvesi geçen hafta Arjantin'de toplanmış, ülkemizi temsilen de sayın Cumhurbaşkanı katılım sağlamıştır. G-20 Zirvesi'ne Türkiye haklı duruşu ile damga vurmuş, sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri etkili ve isabetli olmuştur. G-20 Zirvesi'ne katılan ülkelerden bazılarının teröre verdiği destek nasıl izah edilecektir. Terörizm aynı zamanda küresel bir tehdittir. Türkiye ile ABD müttefiktir. ABD, müttefiklik ruhuna duyarsızdır. ABD kimi kimden korumaktadır. Müttefik olduğumuz ülkenin PYD-YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla ne adaletle bağdaşmaktadır.

Türkiye hiç kimsenin himayesine, gözetim ve koruyuculuğuna ihtiyaç duymayacak kudrete haizdir. Saklayacak gizleyecek bir şey de yoktur. Gözlem noktalarının amacı, Türkiye'yi teröristlerin hesabına perdelemektir. Bunu adı terör ajanlığıdır. Bu milletin ayranı bir kabarırsa herkes kaçacak delik, canını kurtaracak yer arayacaktır. Türk-Arap cepheleşmesi tırmandırılarak yeni bir sıcak savaş mı amaçlanıyor? İslam'a kara çalan, günahkarlara teslimiyet yağdıran utanmazlara hizmetkarlık namuslu bir an değildir. Kılıç dansı ile bu günler kurtarılmış olabilir ancak bunların hiçbiri itibar getirmez. Suudi Arabistan'ın, BAE'nin 15 Temmuz ihanet girişimine nasıl baktıkları artık sır değildir. Kırım'a nasıl baktığımız bellidir, temennimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki kutuplaşmaların yumuşamasıdır. Karadeniz'deki bir kıvılcımın nelere mal olacağını öngörmek lazım. Son zamanlarda her yer karışık, her taraf kaos içindedir. Fransa sarsılmaktadır, hatta 2. Fransız Devrimi'nden bile bahsedilmektedir. Sokaklara çıkan sarı yelekliler her yeri yakıp yıkmaktadır. Polis saldırısı ile ağır yaralanan kadının dramı bütün Fransa'yı ayağa kaldırmıştır. Fransa teyakkuzdadır, şaşkındır. Gezi olayları esnasında meşru ve hukuki müdahalede rahatsız olan Fransa, bugünlerde Türkiye'ye ne söylediyse yemiş yutmuştur. Biz başkalarının yıkımından memnuniyet duyan bir millet değiliz. Olaylar yayılırsa, sokak hareketleri bütün Avrupa'yı köşeye sıkıştıracaktır. Çatışmalar Belçika'ya çoktan sıçramıştır. Gizemli el ve emellerin deşifresi pek çok şeyi ortaya çıkaracak, Gezi Parkı'nın iç yüzü ortaya çıkartılacaktır.

İSLAM KONFERANSI'NDA DOMUZ ETİ SKANDALI



İslam konferansı Berlin'de yapılmıştır, bir Bakan sözde konferansı tertip etmiştir. Konferans skandaldır, aymazlıktır. Bu konferansta Diyanet yok sayılmıştır. Bizi daha da öfkelendiren husus ise açık büfede domuz eti sergilenmesidir. Domuz etinin İslam konferansında ne işi vardır. Ezanın hür sesini, çanın gürültüsü ile bastırmak Almanya'nın ne haddinedir. Bu rezaleti doğal karşılamamız mümkün olmayacaktır. KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA TEMASLARI



Sayın Kılıçdaroğlu nereye savrulduğunu ya bilmiyor ya da tutsak alındığından sesi çıkmıyor. Her iki durumda da CHP Genel Başkanı kayıptır. Neymiş, Türkiye'de demokratlar yalnız bırakılmamalıymış. Kılıçdaroğlu kimin demokrasisinden bahsediyor? Kılıçdaroğlu, kamyon farı dönmüş tavşana dönersin. Seni HDP de kurtaramaz, çürük ip de kurtaramaz. İp boşuna heves etmesin, bizim nazarımızda günahtan kurtulmadıktan, tövbe yaşamadıktan, terör ittifakından dönmedikten sonra önergeleri sadece zaman israfıdır. 31 Mart 2019'da bu hesap sandıkta görülecektir.