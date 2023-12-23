Devlet Bahçeli'den hain saldırı sonrası açıklama: 'Kanları yerde kalmayacak'

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında dün 6 askerimiz şehit olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hain saldırı sonrasında bir açıklama yaptı. "Öfkemiz acımız kadar büyüktür" diyen Bahçeli, "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 23, 2023







