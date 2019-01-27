HABER

Devlet Bahçeli'nin konvoyunda kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 17:04 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile görüşmek için İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konvoyunda bir milletvekilinin aracı, Ümraniye sapağında emniyet şeridinde duran bir araca çarptı. Kazada 2 hafif şekilde kişi yaralandı.

Devlet Bahçeli'nin konvoyunda kaza: 2 yaralı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişelerde milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Bahçeli’yi takip etmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın bulunduğu araç, Ümraniye Sapağına geldiğinde emniyet şeridinde bekleyen Yasin Sivaslıgil’e ait araca çarptı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Akçay, başka bir araçla Beykoz’a geldi. Kazada aracına çarpılan sürücü, "Emniyet şeridinde duruyorduk. Geldiler, bize arkadan vurdular. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kızımız biraz rahatsız ama Allah’a şükür bir şey yok." dedi. (DHA)

İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlarİsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar
Her satırı korkunç! İtiraf etti: Hamile eşini öldürüp...Her satırı korkunç! İtiraf etti: Hamile eşini öldürüp...
Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infazAdıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu

CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu

İğrenç görüntü sosyal medyada bir anda yayıldı! 65 yaşında...

İğrenç görüntü sosyal medyada bir anda yayıldı! 65 yaşında...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her satırı korkunç! İtiraf etti: Hamile eşini öldürüp...

Her satırı korkunç! İtiraf etti: Hamile eşini öldürüp...

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Kayıp Kader Buse Acar'ın ayakkabısı bulundu!

Buse'nin ayakkabısı bulundu!

Son dakika! MHP Lideri Bahçeli'den TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

Kavacık'ta kritik görüşme! Bahçeli ve Binali Yıldırım...

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri obüslerle vurdu

TSK, Suriye'deki teröristleri vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.