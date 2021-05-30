Devlet Bahçeli "Projemiz uygun görülmedi" demişti! Azerbaycan'dan açıklama geldi

Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının girişimiyle Şuşa'da Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyan bir sanat okulunun inşa edilmesi planının Azerbaycan tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabulünde "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye'den hediye olarak önerilen okulun temelinin atılması öngörülüyor" şeklindeki ifadelerini hatırlatan Hacıyev, açıklamasında şunları kaydetti:

"ÇALIŞMA MÜZAKERELERİ YAPILMASI ÖNERİLDİ"

"Sanat okulu binasının mimari projesinin Şuşa şehrinin özgün mimari üslubuna uyarlanması için uzmanlar düzeyinde çalışma müzakereleri yapılması önerildi.

"EN KISA SÜREDE BAŞLANACAĞINDAN EMİNİZ"

Bu hayırsever girişimin kabul görülmemesi hiçbir şekilde müzakere konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam rapor edilmemesinin anlaşılmazlığa neden olduğu göz ardı edilemez. Teknik ve mimari sorunların karşılıklı anlayışla çalışma grupları düzeyinde çözülerek Üzeyir Hacıbeyli'nın adını taşıyan Şuşa Sanat Okulunun inşaatına en kısa sürede başlanacağından eminiz."