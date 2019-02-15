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Devlet desteğiyle kurulan çiftlikte günde 4 ton üretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Ağrı'da devlet desteğiyle 100 dönümlük arazi üzerine kurulan çiftlik, sağladığı istihdam olanakları, Avrupa Birliği onaylı sertifikası ve yaptığı üretimle örnek gösteriliyor - Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin: - "Çiftlikte şu an 4 ton süt üretimi ve bunun yanı sıra kaliteli buzağı yetiştiriciliği yapılıyor. Burada üretilen buzağıları başta bölge geneli olmak üzere Türkiye'de birçok noktaya satabiliyoruz" - Süt işletmesi sahibi Banu Konyar: - "Bizim gibi bu teşviklerle kurulmuş işletmeler yeni yatırımcılar için referans noktası oluyor. Devam eden teşvik programları bölgemizdeki çiftlik sayılarını artıracak ve oluşacak rekabet de kaliteyi yükseltecek"

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 100 dönümlük arazi üzerinde devletin sağladığı 4 milyon liralık teşvikle kurulan süt üretim çiftliği, sağladığı istihdam olanakları, Avrupa Birliği (AB) onaylı süt çiftliği sertifikası ve yaptığı üretimle dikkati çekiyor.

Türkiye'de hayvancılığın merkezi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde devletin hibe programlarından yararlanılarak kurulan besi ve süt çiftlikleri, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de istihdamı artırıyor.

Türkiye-İran sınırındaki Doğubayazıt'ta 2014'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) hibe programları kullanılarak 100 dönüm arazi üzerinde kurulan 350 hayvan kapasiteli çiftlikte günde 4 ton süt üretiliyor.

TKDK ve DAP'ın toplamda 4 milyon liralık bina, makine ekipmanı ve hayvan desteğinde bulunduğu çiftlikte üretilen süt bir çok kente pazarlanıyor.

Yaklaşık 15 milyon liralık yatırım yapılan süt çiftliği, ilçe halkına da istihdam imkanı sunuyor.

Doğrudan 14 personelin çalıştığı, dolaylı yoldan ise yüzlerce kişiye ekmek kapısı olan çiftlikte, her gün gelişmiş sağım sistemleriyle elde edilen süt, el değmeden soğutma tanklarına aktarılıyor.

Çiftlik, süt üretiminin yanı sıra AB ile Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı sertifikaları sayesinde damızlık hayvan satışı yaparak, bölge genelinde verimli ve kaliteli hayvancılığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor.

-"Dolaylı yoldan yüzlerce kişiye ekmek kapısı oldu"

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliğin bölgede örnek gösterilen bir işletmeye dönüştüğünü söyledi.

Çiftlikte günde 4 ton süt üretildiğini anlatan Engin, "Bunun yanı sıra kaliteli buzağı yetiştiriciliği yapılıyor. Burada üretilen buzağıları başta bölge geneli olmak üzere Türkiye'de birçok noktaya satabiliyoruz." diye konuştu.

Bölgenin en büyük problemlerinden birinin istihdam olduğuna değinen Engin, şunları kaydetti:

"Bu işletme dolaylı olarak yüzlerce insana ekmek kapısı oldu. Bu anlamda bölgemizde böylesine kapasiteli işletmelerin kurulması çok önemli. Bunun yanı sıra 3 yıldır sürdürdüğümüz 'Genç Çiftçi' projesiyle de Ağrı'da 900 gencimize iş imkanı sağladık. Bölgemiz tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin merkezi durumunda. Dolayısıyla biz, genç girişimcilerimize, yaşadıkları bu bölgeye korkmadan yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz."

-"Teşviklerle kurulmuş işletmeler yeni yatırımcılar için referans noktası oluyor"

Eydın-Cevan Süt İşletmesi sahibi Banu Konyar ise İstanbul'da yaşamasına rağmen bölgenin kalkınması için devlet teşviklerinden yaralanarak memleketi Doğubayazıt'a yatırım yaptığını vurguladı.

Bölge insanına bulunduğu coğrafyada iş imkanı oluşturmanın önemli olduğunu ifade eden Konyar, "Bizim gibi bu teşviklerle kurulmuş işletmeler yeni yatırımcılar için referans noktası oluyor. Halen devam eden teşvik programları bölgemizdeki çiftlik sayılarını artıracak ve oluşacak rekabet de kaliteyi yükseltecek. Tüm yatırımcıları bölgemize bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İşletme Müdürü Yasin Biçer de çiftlikte bölgenin coğrafi ve iklim koşuluna uygun, kombine verimi yüksek Avusturya menşeli saf simental inekleri tercih ettiklerini, bu ineklerden gelişmiş sağım sistemleriyle elde ettikleri sütü ise el değmeden soğutma tanklarına aktardıklarını belirtti.

AB onaylı sertifikalar aldıklarını anlatan Biçer, "Bu sertifikalar sayesinde başta Ağrı olmak üzere bölge geneline perakende çiğ süt satışı yaptığımız şirketler, bunu çeşitli süt ürünlerine dönüştürerek değerlendiriyor." dedi.

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