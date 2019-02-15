Devlet desteğiyle kurulan çiftlikte günde 4 ton üretiliyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 100 dönümlük arazi üzerinde devletin sağladığı 4 milyon liralık teşvikle kurulan süt üretim çiftliği, sağladığı istihdam olanakları, Avrupa Birliği (AB) onaylı süt çiftliği sertifikası ve yaptığı üretimle dikkati çekiyor. Türkiye'de hayvancılığın merkezi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde devletin hibe programlarından yararlanılarak kurulan besi ve süt çiftlikleri, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de istihdamı artırıyor. Türkiye-İran sınırındaki Doğubayazıt'ta 2014'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) hibe programları kullanılarak 100 dönüm arazi üzerinde kurulan 350 hayvan kapasiteli çiftlikte günde 4 ton süt üretiliyor. TKDK ve DAP'ın toplamda 4 milyon liralık bina, makine ekipmanı ve hayvan desteğinde bulunduğu çiftlikte üretilen süt bir çok kente pazarlanıyor. Yaklaşık 15 milyon liralık yatırım yapılan süt çiftliği, ilçe halkına da istihdam imkanı sunuyor.

Doğrudan 14 personelin çalıştığı, dolaylı yoldan ise yüzlerce kişiye ekmek kapısı olan çiftlikte, her gün gelişmiş sağım sistemleriyle elde edilen süt, el değmeden soğutma tanklarına aktarılıyor. Çiftlik, süt üretiminin yanı sıra AB ile Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı sertifikaları sayesinde damızlık hayvan satışı yaparak, bölge genelinde verimli ve kaliteli hayvancılığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor. -"Dolaylı yoldan yüzlerce kişiye ekmek kapısı oldu" Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliğin bölgede örnek gösterilen bir işletmeye dönüştüğünü söyledi. Çiftlikte günde 4 ton süt üretildiğini anlatan Engin, "Bunun yanı sıra kaliteli buzağı yetiştiriciliği yapılıyor. Burada üretilen buzağıları başta bölge geneli olmak üzere Türkiye'de birçok noktaya satabiliyoruz." diye konuştu. Bölgenin en büyük problemlerinden birinin istihdam olduğuna değinen Engin, şunları kaydetti: "Bu işletme dolaylı olarak yüzlerce insana ekmek kapısı oldu. Bu anlamda bölgemizde böylesine kapasiteli işletmelerin kurulması çok önemli. Bunun yanı sıra 3 yıldır sürdürdüğümüz 'Genç Çiftçi' projesiyle de Ağrı'da 900 gencimize iş imkanı sağladık. Bölgemiz tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin merkezi durumunda. Dolayısıyla biz, genç girişimcilerimize, yaşadıkları bu bölgeye korkmadan yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz."