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Devlet erkanı Anıtkabir'de... İlk tören başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 09:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Devlet erkanı Anıtkabir'de... İlk tören başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yılında Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı. Anıtkabir’deki tören, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Vefatının 82’nci seneyi devriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

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