Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Randevulara kota mı geldi? Canlı yayında gösterdi

Son zamanlarda randevu konusunda çok sayıda şikayetlerin geldiği devlet hastaneleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada da yer alan iddialara göre Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 1 ay içerisinde en fazla 3 randevu alınabilecek.

"30 GÜNDE 3 RANDEVU ALABİLİRSİNİZ" UYARISI

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken Habertürk TV'de de iddialara ilişkin bazı bilgiler verildi. "Bir ayda en fazla 3 randevu alınabilecek" söylentilerine ilişkin bazı detaylar aktaran muhabir Arzu Türkuçar, canlı yayında, Ankara'daki devlet hastanesindeki 3 farklı birimden randevu oluşturdu. Eylül ayı takvimi içerisinde 4. randevuyu almak istediğinde ise "30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz" uyarısıyla karşılaştı. Ayrıca resmi bir açıklamanın da beklendiği ifade edildi.





