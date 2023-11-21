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Devlet hastanesinde skandal! Kayıt dışı estetik ameliyat yapıyorlarmış

21.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nde kayıt dışı burun estetiği yapıldığı belirlendi. Hastalardan kayıt dışı para alarak estetik ameliyat yapan 2'si doktor 4 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Devlet hastanesinde skandal! Kayıt dışı estetik ameliyat yapıyorlarmış

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bismil Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz doktorları R.A. ile H.S.'nin, hastalara burun estetiği ameliyatı teklifinde bulunduğu ve devlet hastanesinde kayıt dışı olarak ameliyat ettiği belirlendi.

Yürütülen soruşturmada, tıbbi sekreter olarak görev yapan E.Ö. ve E.A.'nın da doktorlarla birlikte çalıştığı tespit edildi.

Şüphelilerden doktor H.S. kısa süre önce tayini çıktığı İstanbul'da, diğer şüpheliler ise ilçedeki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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Diyarbakır burun estetigi estetik
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