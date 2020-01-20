Devlet Mezarlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu

Devlet Mezarlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan imzasını taşıyan teklif TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif üç maddeden oluşuyor. Teklif ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları, Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk’ün yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları için Devlet Mezarlığı tesis edildiği hatırlatılarak, Devlet Mezarlığı’na defnedilenlerin eşlerine de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı’na defnedilebilme imkanı getiriliyor.

