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  4. Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1273 personel alımı şartları neler? Bakan Kirişçi'den açıklama!

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1273 personel alımı şartları neler? Bakan Kirişçi'den açıklama!

10.01.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı yapacak. 1273 kişi, farklı branşlarda istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Peki Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1273 personel alımı şartları neler? Bakan Kirişçi'den açıklama!

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1273 personel alımı şartları neler? Bakan Kirişçi'den açıklama!

Bakan Kirişçi'nin DSİ personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmasının ardından, DSİ personel alımı şartları ve alımların hangi illerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1273 personel alımı şartları neler? Bakan Kirişçi'den açıklama!

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN AÇIKLAMA!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;

2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.

İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Hayırlı, uğurlu olsun."

Devlet Su İşleri (DSİ)1273 personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1273 personel alımı şartları neler? Bakan Kirişçi'den açıklama!

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

DSİ personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı.

Ancak son alımlarda açıklanan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
En az İlkokul mezunu olmak,
İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak),
Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,
Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DSİ personel alımı başvuru tarihleri henüz belli değil. Tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecek.


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personel alımı DSİ başvuru

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