HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devletin hafızasında 'kökler' araştırıldı! En çok merak edilen konu…

Devletin hafızasında 'kökler' araştırıldı! En çok merak edilen konu…

18.08.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın çevrim içi belge tarama sistemini yılın ilk yarısında ziyaret eden 386 bin kişi, toplamda 5 milyon 626 bin belgeyi inceledi. 335 binden fazla belgenin ise görüntüsünü satın aldığı öğrenildi. Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türkler konusundaki belgeler en çok merak edilenler arasındaydı.

Devletin hafızasında 'kökler' araştırıldı! En çok merak edilen konu…

Kurumların tarihi hafızalarının dijital ortama aktarılması ve araştırmacıların kullanımına sunulması için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından, Ankara ve İstanbul'da çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin başkanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, çalışmalar kapsamında 2005'ten bugüne 75 milyon 875 bin 671 belge dijital ortama aktarıldı. Belgelerin dijitalleştirilmesiyle hem araştırmacılara daha geniş erişim imkanı sunulması hem de tarihi belgelerin gelecek nesillere aktarılma çalışması yürütülüyor.

18 MİLYON 467 BİN 430 ARAMA GERÇEKLEŞTİ

Araştırmacılar, dijitalleştirilen belgeleri, 2013'te hayata geçirilen belge tarama sistemi üzerinden görüp, talep edebiliyor. Bugüne kadar toplam 3 milyon 720 bin 63 araştırmacı, 18 milyon 467 bin 430 arama gerçekleştirdi. Sistemde incelenen toplam görüntü sayısı 41 milyon 225 bin 164'e ulaşırken, araştırmacılar bu süreçte 3 milyon 380 bin 317 belgeyi de satın aldı.
1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihlerinde sisteme 386 bin 34 araştırmacı giriş yaparak, 1 milyon 594 bin 972 belgeyi aradı. Araştırmacılar, sistemde 5 milyon 626 bin 81 görüntüyü inceledi ve 335 bin 355 belgeyi temin etti.

SİSTEMİ EN ÇOK KULLANAN ÖĞRENCİLER OLDU

Yılın ilk yarısında sistemi en çok kullananlar, yüzde 39,8 oranıyla öğrenciler oldu. Bunu yüzde 14,5 ile kamu görevlileri, yüzde 9,9 ile öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, yüzde 9,1 ise serbest meslek mensubuna bağlı kişiler devam ettirdi.
Araştırmacılar tarafından en çok talep gören fonlar arasında ise Dışişleri Bakanlığı Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri ve Başbakanlık Kararlar Daire Başkanlığı gibi fonlar öne çıktı.

devlet-arsiv

ROMANYA VE BULGARİSTAN'DAN GELEN TÜRKLERİN YERLEŞTİRİLME BELGELERİ İLGİ GÖRDÜ

Araştırmacılar, özellikle Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türklerin yerleştirilme süreçlerine ilişkin belgeleri inceledi. Bu kapsamda Romanya'dan gelen göçmenlerin nerelere sevk ve iskan edildiklerini gösterir göçmen sevk kağıtları, 1935-1937 döneminde Bulgaristan'dan gelerek Çorlu, Muğla, Aksaray ve Lüleburgaz'a ait köylerde iskan edilen muhacirlerin isimleri, verilen arazi miktarını gösterir cetveller ile çeşitli illere ait defter kayıtları en çok görüntülenen dokümanlar arasında yer aldı.

DEVLET ARŞİVLERİ "HAFIZANIN MUHAFIZI" OLMA NİTELİĞİNDE

Öte yandan Devlet Arşivleri, belge niteliği kazanmış her evrakı, gelecek nesillere kazandırıp "hafızanın muhafızı" olma sorumluluğuyla restorasyon çalışmalarını da titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda yılın ilk yarısında 805 bin 821 sayfa belgenin restorasyon işlemi yapıldı. Restorasyon işlemleri, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş etik kurallar gözetilerek oluşturulan, konunun uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor.

devlet-arsiv1

BELGELERİN RESTORASYONU 7 BÖLÜMDE TAMAMLANIYOR

7 bölümden oluşan koruma onarım aşamalarının ilk bölümünde, belgenin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve kimliğinin kazandırılması bulunuyor.
İkinci aşamada yüzeyde biriken kir ve toz temizleniyor. Belgenin daha fazla bozulmasını önlemek için gevşek parçaların sabitlenmesi ve hasarlı bölgelerin desteklenmesi için stabilizasyon yapılıyor. Daha sonra belgedeki yırtıklar, uygun malzeme ve yapıştırıcılar ile onarılıyor.

Restorasyonun bir diğer bölümünde, varsa belgedeki eksik kısımlar uzmanlarca tamamlanarak, belgenin orijinal haline en yakın duruma getirilmesi sağlanıyor.
Belgeye ait olmayan, veri içermeyen, belge ve defterlerin sağlığını tehdit eden eski onarımlar ise uygun yöntem ve tekniklerle belgeden ayrıştırıldıktan sonra restorasyon işlemi yapılıyor.

Koruma onarım çalışmaları tamamlanmış belgeler, dijital ortama aktarılıyor. Dijitalleştirme işlemi biten belge ve defterler ise asitsiz gömlek ve asitsiz karton kutulara yerleştirilerek depolama alanlarında saklanıyor.
Bu çalışmalar, Türkiye'nin zengin arşiv mirasının bozulmadan muhafaza edilmesi adına büyük önem arz ediyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Bulgaristan Romanya
En Çok Okunan Haberler
Paramotorla saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Paramotorla saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

13 gün kaldı! Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir

13 gün kaldı! Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir

İstanbul'daki ilginç olay bilim dünyasının gündemine oturdu

İstanbul'daki ilginç olay bilim dünyasının gündemine oturdu

Göz kuruluğu için gitti, sayılı günleri kaldığını öğrendi

Göz kuruluğu için gitti, sayılı günleri kaldığını öğrendi

İran'da artık erkekler de güvende değil! 45 derece sıcakta bermuda şort giydiği için...

İran'da artık erkekler de güvende değil! 45 derece sıcakta bermuda şort giydiği için...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.