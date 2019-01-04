İSTANBUL (AA) - Ressam Devrim Erbil, "Doğanın Ritmi" sergisinin retrospektif özelliğiyle diğer sergilerden ayrıldığını belirterek, "Bu sözcük Türkçede çok fazla kullanılmıyor çünkü bu tür sergiler çok açılmıyor. Retrospektif sergi, sanatçının bugüne kadar yaptığı eserleri topluca görmek anlamına geliyor"

Kazlıçeşme Sanat Galerisi'ndeki "Doğanın Ritmi" retrospektif sergisinin açılışında AA muhabirine açıklama yapan Erbil, bu tür sergilerin sanatçıların daha eser üretmeyeceği gibi anlaşıldığını ifade ederek, " 'Sanatçı sonuna kadar geldi, artık bir şey yapamayacak o yüzden eserlerini sergiliyor' diye düşündürebilir ama her sanatçının zaman zaman bunu yapıp kendi sanatına geriye dönüp bakması çok anlamlı olabilir. Bu sergi bana bu şansı getirdi." dedi.

"Bu serginin diğer sergilerden farkı retrospektif bir sergi olması, bu sözcük Türkçede çok fazla kullanılmıyor çünkü bu tür sergiler çok açılmıyor. Retrospektif sergi, sanatçının bugüne kadar yaptığı eserleri topluca görmek anlamına geliyor." diyen Erbil, Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nin büyüklüğü sayesinde bu tarz sergilere elverişli olduğunu aktardı.