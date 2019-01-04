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Devrim Erbil'in "Doğanın Ritmi" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

Ressam Devrim Erbil: - "Bu serginin diğer sergilerden farkı retrospektif bir sergi olması, bu sözcük Türkçede çok fazla kullanılmıyor çünkü bu tür sergiler çok açılmıyor. Retrospektif sergi, sanatçının bugüne kadar yaptığı eserleri topluca görmek anlamına geliyor" - " 'Sanatçı sonuna kadar geldi, artık bir şey yapamayacak o yüzden eserlerini sergiliyor' diye düşündürebilir ama her sanatçının zaman zaman bunu yapıp kendi sanatına geriye dönüp bakması çok anlamlı olabilir. Bu sergi bana bu şansı getirdi"

İSTANBUL (AA) - Ressam Devrim Erbil, "Doğanın Ritmi" sergisinin retrospektif özelliğiyle diğer sergilerden ayrıldığını belirterek, "Bu sözcük Türkçede çok fazla kullanılmıyor çünkü bu tür sergiler çok açılmıyor. Retrospektif sergi, sanatçının bugüne kadar yaptığı eserleri topluca görmek anlamına geliyor"

Kazlıçeşme Sanat Galerisi'ndeki "Doğanın Ritmi" retrospektif sergisinin açılışında AA muhabirine açıklama yapan Erbil, bu tür sergilerin sanatçıların daha eser üretmeyeceği gibi anlaşıldığını ifade ederek, " 'Sanatçı sonuna kadar geldi, artık bir şey yapamayacak o yüzden eserlerini sergiliyor' diye düşündürebilir ama her sanatçının zaman zaman bunu yapıp kendi sanatına geriye dönüp bakması çok anlamlı olabilir. Bu sergi bana bu şansı getirdi." dedi.

"Bu serginin diğer sergilerden farkı retrospektif bir sergi olması, bu sözcük Türkçede çok fazla kullanılmıyor çünkü bu tür sergiler çok açılmıyor. Retrospektif sergi, sanatçının bugüne kadar yaptığı eserleri topluca görmek anlamına geliyor." diyen Erbil, Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nin büyüklüğü sayesinde bu tarz sergilere elverişli olduğunu aktardı.

Erbul, "10 salonu var ve orta alanı var. Bu alanlar benim sanatımın marküteri, vitray, seramik, halı ve batik gibi farklı tekniklerini ayrı odalara yerleştirerek sergilenmesini sağladı. Bu anlamda Küratör Erkan Doğanay'a teşekkür ediyorum." dedi.

Genç ressamlara tavsiyelerde de bulunan Erbil, sanatın diğer mesleklere benzemediğine dikkati çekerek, sanatta bir noktaya ulaşmak için yılmadan çalışmak, sabır, hayal gücü, kararlılık, samimiyet ve ilgi gerektiğini söyledi.

Sergi Küratörü Erkan Doğanay ise Devrim Erbil'in çalışmalarında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tüm kültür katmanlarını görmenin mümkün olduğuna işaret ederek, "İstanbul aşığı bir sanatçı olarak Devrim Erbil, Matrakçı Nasuh'un minyatürlerinden Karahisari'nin hatlarına kadar uzanan çeşitli unsurları eserlerinde barındırıyor. Aynı zamanda Batı aklıyla Doğu sanatını buluşturmuş ve bunlar üzerinden kendine has bir dil üretmiş bir sanatçı." değerlendirmesini yaptı.

Erbil'in usta-çırak geleneğinin son temsilcilerinden biri olduğuna değinen Doğanay, serginin bu geleneğin devam etmesine katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Sanatçı Erbul'in 90'a yakın eserinin sergilendiği sergi, 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Devrim Erbil Sergi Küratörü Erkan Doğanay Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi

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