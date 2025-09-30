Devrim niteliğinde buluş: Kemik kırıklarını dakikalar içinde onaran yapıştırıcı: "Bone-02" nedir?

Çinli bilim insanları, kırık kemik tedavisinde çığır açacak bir biyolojik yapıştırıcı geliştirdi. "Bone-02" adı verilen bu yenilikçi yöntem, haftalarca alçı takmayı veya platin-vida gibi cerrahi işlemleri tarihe karıştırabilir.

Global Times’ın haberine göre, Bone-02, kırık kemikleri yalnızca üç dakikada birleştirerek aylarca süren iyileşme sürecini dramatik ölçüde kısaltıyor.

ENFEKSİYON RİSKİ AZALIYOR

Bone-02, tek bir enjeksiyonla uygulanıyor ve kırık kemik parçalarını hızlıca sabitliyor. İlk testler, bu yöntemin geleneksel platin-vida yöntemlerine kıyasla enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.

İKİNCİ AMELİYATA GEREK YOK

Cho Sun Daily’nin aktardığı bir vakada, bileği kırılan bir hastaya 3 cm’lik bir kesiden Bone-02 enjeksiyonu yapıldı. Üç dakika içinde kırık sabitlendi ve hasta, platin-vida ameliyatı veya implant çıkarma gibi ek operasyonlara ihtiyaç duymadı. Üç ay sonraki kontrollerde, hastanın kemiğinin tamamen iyileştiği gözlendi.

İLHAM KAYNAĞI: İSTRİDYELER

Araştırmacılar, Bone-02’yi geliştirirken istiridyelerin deniz altında ıslak yüzeylere tutunma yeteneğinden ilham aldı. Yapıştırıcı, nemli ve hareketli ortamlarda güçlü bir bağ oluşturuyor ve 180 kilogramdan fazla basınca dayanabiliyor. Üstelik, iyileşme sürecinde kemikle bütünleşerek vücut tarafından emiliyor, böylece ikinci bir cerrahi işleme gerek kalmıyor.

GELECEK VAAT EDEN BİR BULUŞ

Bone-02, kırık tedavisinde hem hasta konforunu artırıyor hem de sağlık sistemine yük olabilecek uzun tedavi süreçlerini ortadan kaldırıyor. Bilim dünyası, bu buluşun yaygınlaşmasıyla kemik tedavilerinde yeni bir dönemin başlayabileceğini öngörüyor.