Dezavantajlı mahallenin çocuklarına özel eğlence

Adana'da, zaman zaman izinsiz gösterilerin de yapıldığı Hürriyet Mahallesi'ndeki çocuklar için eğlence düzenlenerek oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde muhtarlığın organizasyonunda belediye ve gönüllülerin desteğiyle "Her şey Çocuklar İçin Bütün Çocuklar Bizim" adlı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında muhtarlık önünde çocuklar palyaçolar ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi ve yüzlerini boyattı.

İstiklal Marşı'nın yanı sıra çeşitli şiirler okuyan çocuklara ücretsiz mısır, haşlanmış nohut, pamuk şekeri ikram edildi.

Etkinlikte, top ve yiyeceklerin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Çocukların yanı sıra büyükler de dağıtılan oyuncak ve yiyeceklerden alabilmek için mücadele etti.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hıdır Koluman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyhan Belediyesinin katkıları ve gönüllü Erol Baksi ve çevre mahalle muhtarlarının desteğiyle bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Çocuklar için böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Koluman, çocuklara sahip çıkılmasını istedi.