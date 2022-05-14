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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? DGS başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

14.05.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvuruları 13 Mayıs itibarıyla alınmaya başlandı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programlarını bitiren öğrenciler, lisans eğitimi almak için DGS'ye giriyor. Peki DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? DGS başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar? Merak edilen detaylar belli oldu.

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? DGS başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

13 Mayıs itibarıyla başlayan DGS başvurularının 23 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi. Peki DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? DGS başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar? DGS'ye girmek isteyen adaylar başvuru için 190 TL ödeyecek. İşte detaylar...

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/tkilavuz_13052022.pdf' adresinden ulaşabilirsiniz.

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? DGS başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

DGS başvurusu yapmak için ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine erişim sağlamalısınız. DGS geç başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

DGS NE KADAR SÜRECEK?

DGS sınavı 150 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak.


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Anahtar Kelimeler:
sınav DGS
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