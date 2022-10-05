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DGS ek tercih başvuruları devam ediyor! DGS ek tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM tercih ekranı

05.10.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih kılavuzu ile ilgili geçtiğimiz gün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yazılı açıklama yapıldı. Temmuz ayında gerçekleştirilen DGS’de tercih süreci sürüyor. Tercih sonuçlarının açıklanması sonrası ek tercihleri beklemeye başlayan kişiler işlemlerini 4 Ekim itibarıyla yapmaya başladı. Peki, DGS ek tercihleri nasıl yapılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DGS ek tercih başvuruları devam ediyor! DGS ek tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM tercih ekranı

DGS ek tercihleri hakkında açıklama yapıldı ve tercih kılavuzu yayımlandı. DGS’ye giren adaylar ek tercihlerini 4 Ekim ve 10 Ekim tarihleri aralığında yapabilecekler. DGS ek tercih işlemleri 10 Ekim günü saat 23:59’da sona erecek. DGS ek tercih kılavuzu ve ekranı ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar tercihlerini bireysel olarak 04 Ekim 2022 günü saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaktır.

dgs

Ek yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DGS EK TERCİH KILAVUZU VE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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