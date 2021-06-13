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DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

13.06.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene düzenlenecek 2021 Dikey Geçiş Sınavı yani DGS için kısa bir süre kaldı. Sınava katılacak olan adaylar DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı ve DGS ne zaman gibi soruları araştırmaya devam ediyor. Peki eğitimlerini dört seneye tamamlamak isteyen DGS adaylarının gündeminde bulunan DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte yanıtı...

DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2021 DGS sınavı için kısa bir süre kalmış durumda. Sınava katılım gösterecek adaylar DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusunu araştırıyor. Peki sınav giriş belgeleri ve giriş yerlerini bekleyip, eğitimlerini dört seneye tamamlamak isteyen DGS adaylarının gündeminde yer alan DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2021 DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılı DGS sınavına az bir süre kaldı. Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans mezunları DGS sınavı ile iki senelik eğitimini dört yıla tamamlayabiliyor. Bu haktan yararlanmak isteyen DGS adayları, önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak olan sınav için DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusunu araştırmaya koyuldu.

11 Temmuz tarihinde saat 10:15'te düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı için bir aydan az bir süre kaldı. DGS sınav yerleri merakla bekleniyor ancak sınav giriş yerleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil. Sınav yerlerini çok yakın bir süreçte açıklanması bekleniyor. Sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizde yer alacak.

2021 DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan bütün sınavlarda olduğu gibi Dikey Geçiş Sınavı'nda da giriş yerleri sınavdan 10 gün öncesinde açıklanacak. Yani adayların 1 Temmuz'da DGS giriş belgesi ekranına ulaşabileceği düşünülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
sınav DGS
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