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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

 Pakistan’nın Ketta şehrinde bulunan bir camide Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

Pakistan, (DHA)- Pakistan’nın Ketta şehrinde bulunan bir camide Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Ketta'da, Pashtun Abad bölgesindeki bir camide yerel saat ile 13.15’te patlama meydana geldi. Yerel medya, camide o sırada Cuma namazının kılındığını, yaklaşık 40 kişinin bulunduğunu duyurdu. Patlamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği; 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası camiden görüntüler
-Ambulansın olay yerine gitme anları

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