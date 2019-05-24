Pakistan, (DHA)- Pakistan’nın Ketta şehrinde bulunan bir camide Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Ketta'da, Pashtun Abad bölgesindeki bir camide yerel saat ile 13.15’te patlama meydana geldi. Yerel medya, camide o sırada Cuma namazının kılındığını, yaklaşık 40 kişinin bulunduğunu duyurdu. Patlamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği; 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası camiden görüntüler

-Ambulansın olay yerine gitme anları

