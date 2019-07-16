DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü

Kuzey Makedonya (DHA) - D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu \u00dcsk\u00fcp\u2019te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ba\u015fbakan\u0131 Zoran Zaev ile bir araya geldi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n------------\n-\u00c7avu\u015fo\u011flu ile Ba\u015fbakan Zoran Zaev\u2019in g\u00f6r\u00fc\u015fmesiPARTNERYak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncudan deniz \u015fov! Kimse g\u00f6z\u00fcn\u00fc alamad\u0131K\u0131z\u0131lay'dan kurban ba\u011f\u0131\u015f\u0131 kampanyas\u0131Haf\u0131za 15 Temmuz M\u00fczesi\u2019ne yo\u011fun ilgi
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