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DHA DIŞ - Çavuşoğlu: (Yaptırımlar) ABD'nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

 Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Romanya (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Venezuela’daki gelişmeler, ABD’nin İran yaptırımları ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine konuştu.

“BU ŞEKİLDE DIŞARDAN MÜDAHALE SAĞLIKLI DEĞİLDİR”

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu’nun muhalif lider Juan Guadiyo’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanımasıyla ilgili yöneltilen soruya, “Bu şekilde dışardan müdahale sağlıklı değildir, doğru değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun içerde bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir. Türkiye olarak bu tür kararları doğru bulmuyoruz. Maduro seçimle geldi. Dolayısıyla Venezuela halkının bu iradesine de saygısızlık etmesin kimse ama gerçekte bir sorun var. Bu sorunu da diyalog ve işbirliği ile çözeriz. Kamplaşma yerine sorunu nasıl çözeceğimize odaklanırsak, Venezuela'ya ve Venezuela halkına daha çok yardımcı oluruz ve o bölgedeki birçok sorunu ortadan kaldırmış oluruz” yanıtını verdi.

“ABD'NİN BU KARARLARINDAN VAZGEÇMESİ GEREKİYOR”

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın yakında hayata geçirecekleri ortak mekanizmaya dair yöneltilen soruya ise “hangi ülkeye olursa olsun başından beri bu tür yaptırımlara karşı olduğumuzu söyledik. İran'a karşı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının bir sonuç getirmeyeceğini söyledik ve bugüne kadar AB ile ve AB'deki ülkelerle özellikle bu konuda görüşler ve politikalarımız örtüştü. Yaptırımlarla ilgili istisnaya tabi tutulmamız esasen bizi mutlu eder ama bu kesin bir çözüm değildir. ABD'nin bu kararlarından vazgeçmesi gerekiyor. Daha fazla diyalog ve iş birliği ile bu sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Ticaretlerle ilgili bu yaptırımlar sadece İran değil, Avrupa ülkelerini ve Japonya dâhil dünyadaki birçok ülkeyi etkiliyor. Dolayısıyla ABD'nin bu tavrına karşı AB'nin attığı bu adımları olumlu buluyoruz” diyerek cevap verdi.

“BU DÖNEMDE DE AB İLE İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA NORMALLEŞECEĞİNE İNANIYORUZ”

Türkiye-AB ilişkilerine dair de konuşan Çavuşoğlu, Romanya'nın partiler üstü bir politika izleyerek Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman kesintisiz şekilde desteklediğini dile getirerek “Bu dönemde de AB ile ilişkilerimizin daha da normalleşeceğine inanıyoruz. Temaslar devam edecek. Romanya’da, Bulgaristan gibi, bir zirve düzenlemek istediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

5 Mart'ta Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın Brüksel'de toplanacağını belirten Çavuşoğlu, Romanya’ya desteği için teşekkür etti. Çavuşoğlu, Rusya ile ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) iptal edilmesi konusundaki soru üzerine ise “Bu konu NATO toplantısında tartışıldı. Yani biz, NATO müttefiki olarak, NATO’nun bu konudaki politikalarını destekliyoruz. Bu konuda eş zamanlı olarak yürüttüğümüz, caydırma ve diyalog politikası var. Bugünlerde, bu tarz problemlerin üstesinden gelmek için daha çok diyaloga ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Açıklama ve detaylar
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DGS SAATİ: 13.17 - TARİH; 01.02.2019 - Haber Kodu : 190201101

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