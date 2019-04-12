HABER

DHA DIŞ - Pakistan'da pazar yerinde patlama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde patlamada meydana geldi.

Pakistan (DHA) - Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde patlamada meydana geldi. Yerel medya en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.
Patlama yerel saatle 07:35’te meydana geldi. Patlamanın bir Pazar tezgâhına gizlenmiş el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Yerel medya, patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu bilgisini paylaştı.
Patlamada çevre binalarda hasar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Olay yerinden görüntüler

2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!
Güvenli bisiklet sürüşü nasıl olmalı?Güvenli bisiklet sürüşü nasıl olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

TCDD yerli sinyalizasyon sistemini denedi

TCDD'den yeni adım! Şehir içi ve şehirler arasında kullanılacak

12 Nisan 2019 Cuma namazı saat kaçta? En güzel cuma mesajları

Cuma namazı saat kaçta? En güzel cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.