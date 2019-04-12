DHA DIŞ - Pakistan'da pazar yerinde patlama (2)

Pakistan (DHA) - Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde patlamada meydana geldi. Yerel medya en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlama yerel saatle 07:35’te meydana geldi. Patlamanın bir Pazar tezgâhına gizlenmiş el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Yerel medya, patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu bilgisini paylaştı.

Patlamada çevre binalarda hasar gördü.

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Olay yerinden görüntüler

