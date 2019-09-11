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DHA DIŞ- Yavrular için anne köpek ve görevliler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan köpek yavruları, hayvanlara yardım kuruluşu Animal Aid Unlimited (AAU) ve anne köpeğin yardımıyla kurtarıldı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da bir evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan köpek yavruları, hayvanlara yardım kuruluşu Animal Aid Unlimited (AAU) ve anne köpeğin yardımıyla kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Hindistan’da, yıkılmış bir evin enkazında havlayan köpeği fark eden bölge sakinleri, AAU ekiplerine haber verdi. Enkaza gelen AAU çalışanları, anne köpeğin kendilerine yol gösterdiğini ve enkaz altındaki yavrularını gösterdiğini fark etti. Köpeğin gösterdiği çukura inan AAU çalışanı, evin yıkılmasıyla dağılmış taşları kaldırarak kazmaya başladı.

‘ANNE KÖPEK DE YARDIM ETTİ’

Görüntülerde, anne köpeğin yavrularının bulunduğu noktaya patileriyle uzanarak kazmaya çalıştığı görüldü. Durumu fark eden çalışan, çukurun o bölgesine dönerek taşları kaldırmaya ve toprağı kaldırmaya devam etti. O sırada anne köpeğin çıkardığı sesler adeta bir yardım çığlını andırdı.

‘ANNE KÖPEĞE VE YAVRULARINA BARINAK BULUNDU’

AAU çalışanı, enkaz altında kalmış 2 yavru köpeği tek tek çıkarırken, anne köpeğin heyecanı ve paniği kameralara yansıdı. AAU çalışanları, anne köpeği ve 2 yavrusunu güvenli bir barınağa götürdü.

Görüntü Dökümü
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-Köpeğin yanına giden AAU çalışanları
-Çalışanın çukura inmesi
-Taşları kaldırmaya başlayan çalışan
-Köpeğin yavrularının bulunduğu noktayı göstermesi
-Çalışanın o bölgeyi kazmaya başlaması
-Yavrulara ulaşma anı
-Yavruları çukurdan çıkarken heyecan ve panik yapan köpek
-Anne ve yavrularının barınağa götürülmesi

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