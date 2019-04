DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- İTİRAZ EDİLEN İLÇELERDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILIYOR

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyor

2 - AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: NE EKREM İMAMOĞLU'NUN LEHİNE NE DE ALEYHİNE 1 OY FAZLA YAZILMASIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yavuz, " Biz istiyoruz ki ne Ekrem İmamoğlu'nun lehine ne de aleyhine 1 oy fazla yazılmasın. Ama yine biz istiyoruz ki bizi verilmiş her oy bizim hanemize kaydedilsin." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Yavuz, "İstanbul'da işleyen süreçle ilgili kısa ve öz bilgiler aktarmak istiyorum. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, belediye başkanı değil bir kere. Kendisinin dediği gibi değil. Çünkü belediye başkanı olmak için süreçlerin tamamlanması, mazbatanın alınması gerekir. Daha süreçler tamamlanmadan, hukuki süreçler, yasal yollar bitmeden, mazbata kendisine teslim edilmeden kendisini başkan ilan etmesi gerçekten hayret vericidir. Anlamı da yok bunun. Anlaşılır da değildir. Zira Türkiye'deki herkes, her seçilen de bilir ki süreçler tamamlanıp, birleştirme tutanakları kesinleşir ve sonra da mazbata verilir. Ancak ondan sonra bir kimsenin 'başkanım' diye kendisini ilan etmesi mümkün olabilir. Bunlar olmadı. O açıdan vurgu yapıyorum. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı özellikle bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Bir an önce kendisini başkan ilan edelim istiyor. Hatta sayın cumhurbaşkanı gelsin elimi kaldırsın' şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Bunun üzerine hemen soruları sormak istiyoruz. Diyoruz ki; Sen seçildiğine nasıl kanaat getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun?" dedi.