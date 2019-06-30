DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 (ÖZEL)

1- KOCAELİ'NDE BAŞLAYAN KOVALAMACA İSTANBUL'DA SONA ERDİ - Polislerin şüpheliyi durdurmak için aracına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ--İSTANBUL-DHA

Kocaeli'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, aracıyla hareket ettiğinde polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu. POLİS KAÇAN ARACA ÇARPARAK DURDURDU

Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti. Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri sevkedildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı. Zanlı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve araçta uzun süre inceleme yaptı. Bir görgü tanığı, "Ofiste oturuyordum, kaza oldu. Önce bir uyarı sesi duydum sonra silah sesleri gelmeye başladı. Polisler bacaklarına ateş etti. Onlar da içerden ateş etti. Polislerde bir şey yok, kendilerini korumaya çalıştı" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaçan aracın görüntüsü

-Polisin kaçan araca çarparak durdurması

-Polislerin silah çekerek araçlarından inmesi

-Zanlıyı etkisiz hale getirilmesi

-Polis ekiplerinin görüntüsü

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Yaralı zanlının görüntüsü

-Polis ve ambulans ekiplerinden görüntü

-Zanlının hastaneye götürülmesi

-Kaçan aracın görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Özel haraket ve zırhlı araçlardan görüntü

-Polis memurunun kanlı gömleğini çıkarması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detay görüntüler

30.06.2019 - 13.13 - Haber Kodu : 190630077 (Havadan görüntülerle geniş haber)

2-SARIYER'DE ORMAN YANGINI Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) SARIYER Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Sarıyer Ayazağa'da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına karadan müdahalenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de havadan müdahale etti. 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Yanan alandan görüntü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Yangın helikopterinin yanan alana müdahale etmesi

-Yanan alandan yükselen yoğun dumanlar

-Genel ve detaylar

30.06.2019 - 13.45 - Haber Kodu : 190630083

30.06.2019 - 13.54 - Haber Kodu : 190630085

30.06.2019 - 14.06 - Haber Kodu : 190630087 ======================================== 3- TUZLA'DA BOŞ ARAZİDE BULUNAN ÜÇ TEKNE ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)

Tuzla'da boş arazide bulunan üç fiber teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneler kullanılamaz hale geldi. Olay 12.40 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle boş arazide bulunan üç teknede yangın çıktı. Olayı gören çevre sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken tekneler kullanılamaz hale geldi. Teknelerin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-İftaiye ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

-Elektrik ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler 30.06.2019 - 13.52 - Haber Kodu : 190630084

30.06.2019 - 13.57 - Haber Kodu : 190630086 ===================================== 4- İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU KAMERADA Haber-Kamera: İstanbul DHA-

İstanbul merkezli 5 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 10'u tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile kara hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık beş ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si gümrük memuru 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 108 bin 900 sigara kağıdı, 88 bin 900 filtre, 13 bin 31 pipo tütünü, 10 bin 987 paket sigara tütünü, 6 bin 800 makaron, 4 bin 697 sigara paketi, 4 bin 264 puro, 81 bin 46 sigara, 171 paket tütün, 134 elektronik sigara, 36 şişe rakı, 11 şişe viski, 4 şişe votka, 11 hard disk, 356 gram altın zincir, 13 gram altın yüzük, 110 gram altın, 58 gram altın kolye, 50 çeyrek altın, 30 yarım altın, 20 tam altın, 14 yüzük, kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.