DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "15 sene önce Türkiye yüzde 85 oranında dışa bağımlıydı. Sadece bir bakış açısı farkıyla yani millileşme vizyonuyla savunma sanayimiz çok güçlü ve bağımsız hale geldi" dedi. TEKNOFEST'19 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunarak, TEKNOFEST'e bir yıldır hazırlandıklarını belirtti. Bayraktar, "Alan harika bir alan. Çadırlar kurulmaya başlandığında burası şenlenmişti ama bugünkü kadar hiç şenlenmemişti. Binlerce, on binlerce genç kardeşimizin gelmesiyle birlikte; her biri ülkemizin aydınlık yarınlarına, Milli Teknoloji hamlesinin ışığında yarınlara olan tohumlar gibi düşünecek olursak adeta alan büyülendi diyebilirim" dedi.

"ADNAN MENDERES VE ARKADAŞLARI TÜRK DEMOKRASİSİYLE BERABER CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Soylu, şöyle devam etti: "Demokrasiye inanmayanların, 'mış' gibi yapanların darbelere karşı kurduğu 'ama"lı cümleleri bir türlü bitmiyor. 27 Mayıs şöyle dursun, 16-17 Eylül'ü dahi hakkaniyet ile, vicdanla olması gerektiği gibi ifade edemiyorlar. İdam dediler. İdam nedir? İdam bir suç sebebi ile verilen cezadır. Peki bu insanlar ne suç işlemiştir? Başlarına gelen şey yasal mıydı? Meşru muydu? Elbette ki hayır. Bir çete iradesiyle, bir çadır mahkemesinde verilen bir karar. Artık bu dili düzeltmek zorundayız. 17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları, Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir. Toplumun istinasız tüm kesimleri, bu meseleyi böyle ifade edecek cesarete sahip olduğu zaman, bilmeliyiz ki hiç kimse milletin iradesine böyle bir taarruza, böyle bir tecavüze bir daha meyil edemeyecektir. Etse bile milletimiz buna izin vermeyecektir. Eğer bu millet 15 Temmuz gecesi darbecilerin tanklarına karşı meydanlara inmiş, şehit olmuş, gazi olmuş, ülkenin demokrasisine sahip çıkmışsa işte bunun sebebi, şurada her yıl yaptığımız buluşmalar, darbecilere okuduğumuz lanetler, darbecilere karşı oluşturduğumuz ortak demokrasi bilinci ve teyakkuzudur. Ve e önemlisi de 1960'da bu darbeyi o gün engelleyemeyen bu milletin ahıdır. 15 Temmuz'un üzerinden 3 yıl geçti, her yıl dönümünde yoğun anma programları yapıyoruz. Sebebi işte bu anlayışın canlı tutulmasıdır. Bir daha böyle şeyler yaşamayalım. Bu milletin her ferdi, bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı millet iradesini savunsun ve ülkenin geri bırakılmasına izin vermesin diye bunu yapıyoruz."