DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

ALİ SUNAL: BİR YANLIŞ VARSA BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ Ali Sunal ise telif hakları için babasının da sağlığında konuya yakın ilgi gösterdiğini, kendilerine de vasiyeti olduğunu ve bu yüzden hukuki yollara başvurduklarını kaydetti. Sunal, "Bizlere bu filmleri sevdiren bu değerli sanatçıların bu eserlerde hakları olduğunu düşünüyoruz. Oyuncunun telif hakkı olmayan ülkeleri say deseniz, adını bilmediğimiz ülkeler çıkıyor. Bence burada oyuncunun hakkı olacağı düşünebilecek, bu hakkı verebilecek kadar gelişmiş bir ülkeyiz. Burada bir açık var ve bunu biz vesile olup kapatırız diye düşünüyorum. Bir yanlış varsa bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dedi.

"METİN OKTAY İLE CENNET TRİBÜNÜNDESİN" "Bugün maçı Metin Oktay ile cennet tribününden izleyeceksin demiştim. Çok özledim bir işaret yolla dedim... Şu an ağlıyorum... Şu an bunu bilen herkes ağlıyor. Senin için 9 rakamının özel olduğunu herkes bilir... Doğduğun ev, doğduğun gün ve yıl, okul numaran, Barcelona'ya gittiğin gün ve bize veda ettiğin yaş: "9". Senden bir işaret istedim bu gece. Maçın ilk golü 9'uncu dakikada geldi. Herkes dedi ki, "Bu Oğuz Arda'nın işareti". Ah dedim şükürler olsun. Ardından ikinci gol geldi. Bu sefer de golü 9 numara attı. Maç bitmeden dayın dedi ki, "Eğer 3 gol olursa bana işaret vermiş olacak. Çünkü bugün koyduğum fotoğraf Oğuz Arda'm ile ilk Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye giderken çekilmişti. Maç Arena'daydı ve 3-0 bitmişti." Maç bitti. 3-0. Üçünü gol 90'ıncı dakika. Arda bizimlesin. İşaretlerin bizimle. Anneciğim ağlattın hepimizi."

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL DHA Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Yardımcı, sağlıklı beslenmenin bebeklik çağından itibaren geliştirilmesi gerektiğini, 3 ile 5 yaşları arasındaki çocukların her gün 60 dakika egzersiz yapmasının önemli olduğunu söyledi. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Taşan ise Türkiye'de erkeklerin 5'te 1'inin, kadınların ise yarısından fazlasının obez olduğunu söyledi. "Obezite İçin Harekete Geç" sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan uzmanlar 2030 yılına kadar obezite oranının dünya nüfusunun yarısına kadar çıkabileceğini söyledi. Johnson&Johnson Medikal Cihazlar'ın desteği ile düzenlenen toplantı öncesi hastane bahçesine obezite hakkında bilgilendirme çadırı da kurulurken buraya gelen vatandaşlar boy, kilo, tansiyon ve bel çevresi gibi ölçümler yaptırarak sonrasında doktordan tavsiye aldı. Obezitenin önlenmesi amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında başka illerde de çadırlar kurulacak.

"TÜRKİYE'DE HER 3 KİŞİDEN 1'İ OBEZ"

Etkinlikte konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre obezitenin 1975 yılından beri 3 katına çıktığını belirtti ve şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de obezite ile ilgili en önemli çözüm engellenmesi. Obeziteyi de obez olmayan bireyleri bilgilendirerek engelleyebiliriz. Obez olmuş bir bireyi ancak tedavi edebiliriz."

Obezite konusunda farkındalığın önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Coşkun, "Bu farkındalık öncelikle ailede başlamalı. Ailenin eğitilmesi gerekiyor ki çocuklarımıza bilgi aktaralım ve onlar da yeme içme davranışları konusunda daha iyi olabilsinler. Son yapılmış çalışmalara göre obezite görülme sıklığımız yüzde 32 oranında. Türkiye'de her 3 bireyden 1 tanesi obez. Eğer fazla kilolu olanları da sayarsak her 3 kişiden 2'si fazla kilolu ve obez konumunda. Bu çok ciddi bir oran. Belki dışarıdan bakıldığında kendimizi o kadar kilolu görmüyoruz. ABD bizden daha kilolu ancak biz de onlara yaklaşmış durumdayız" dedi.