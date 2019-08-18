DHA İSTANBUL - EMİNÖNÜ YERALTI ÇARŞISINDA ESNAF KURTARDIĞI AYAKKABILARI KURUMASI İÇİN MERDİVENLERE SIRALADI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL, (DHA)
Eminönü'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.
Eminönü'nde sel suyunun bastığı yeraltı çarşısında esnafın çalışması sürüyor. Alt geçitte bulunan çarşısının esnafı, sudan etkilenen ürünleri kuruması için alt geçidin merdivenlerine sıraladı. Sıralanan ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu.
Görüntü dökümü:
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-Alt geçitten detaylar
-Esnaf'ın ürünlerini poşetlemesi
-Vatandaşlardan detaylar
-Sudan etkilenen ürünlerden detaylar
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