DHA İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangın binanın 3'üncü katına kadar sıçrayan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Duman yükselen binadaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökükmü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

