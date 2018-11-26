DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. AB Başkanlığı İstanbul Temsilciliği,Ortaköy ///////////////////////

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 1 - TAKSİM'DEKİ KADINA ŞİDDET EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Yürümek isteyen kadınları kalkanlarla ittiren polis, yere biber gazı da sıktı. Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra eylemi sona erdirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce kadın Beyoğlu Tünel Meydanı'nda dün saat 17.00'da bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınların yer aldığı eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Kadınların, yürümek için hareketlenmesi üzerine polis gruba kalkanlarla müdahale edip ittirmeye başladı. Grup üyelerinin direnmesi üzerine polis bu kez de gaz tabancasıyla yere biber gazı sıktı.

Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından kadınlar yere oturarak eylemlerine devam etti. Bir süre slogan atan kadınlar saat 18.15'ten itibaren eylemi sona erdirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Yürüyüşe geçmesi

-Polis müdahalesi

-Oturma eylemi 25.11.2018 - 17.33 Haber Kodu : 181125112

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25.11.2018 - 19.26 Haber Kodu : 181125139 ============================== 2-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL APARTMANIN BAHÇESİNE UÇTU Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Bakırköy'de seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir apartmanın bariyerlerinin üzerinden bahçe katına düştü. Kaza'dan yara almadan kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Erenos Caddesi'nden seyir halinde ilerleyen plakası öğrenilemeyen otomobil, Feneryolu Caddesi'ne girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca çarptı, ardından bir apartmanın bariyerlerinin üzerinden düşerek bahçe katında bulunan duvara çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza'dan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bakıköy'de bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Burada yapılan müdahalenin ardından kazayı yara almadan atlatan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.