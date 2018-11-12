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DHA İSTANBUL- HAVALİMANINDA UBER TEHDİTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'nda taksi durağı kahyası olduğu iddia bir kişi, UBER sürücüne tehditler yağdırdı.

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda taksi durağı kahyası olduğu iddia bir kişi, UBER sürücüne tehditler yağdırdı.

Atatürk Havalimanı'nda telefon uygulamasından UBER aracı çağıran Türk ve turist iki kadın gelen araca binmek istedi. UBER sürücüsünün kadınların valizlerini bagaja koyduğunu gören bir kişi yanlarına geldi. Havalimanı taksi durağında kahya olduğu öne sürülen bu kişi, kadınların yanında UBER sürücüsüne tehditler yağdırdı. Kadınlara da bağıran bu kişi, UBER sürücüsüne, "Kadınlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım" dedi. Çevredekilerin araya girmesi üzerine UBER sürücüsü, yolcuları alarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından o anlar

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