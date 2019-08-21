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DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A  KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

İstanbul DHA
Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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