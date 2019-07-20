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DHA İSTANBUL- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: YARALILAR VAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 08:17 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı yolcular, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme sürüyor,

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüs

-Yaralı yolcular

-Detaylar

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